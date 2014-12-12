Τρικαλινός από την Αθήνα επισκέφτηκε την μητέρα του και πέθανε από καρδιά
Ειδήσεις | 08 Σεπ 2025, 16:01
Σοκ και βαρύ πένθος σκόρπισε στην κοινωνία των Τρικάλων η είδηση του ξαφνικού θανάτου του 54χρονου Δημήτρη Τεγόπουλου.
Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο χωριό Αμπελοχώρι προκειμένου να επισκεφθεί τη μητέρα του, όταν τον πρόδωσε η καρδιά του. Συγγενικό του πρόσωπο τον βρήκε νεκρό, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια και στους φίλους του.
Ο Δημήτρης Τεγόπουλος κατοικούσε μόνιμα στην Αθήνα, ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.
Η απώλειά του αφήνει πίσω της ένα μεγάλο κενό, με όσους τον γνώριζαν να μιλούν για έναν άνθρωπο αγαπητό, οικογενειάρχη και με χαμόγελο που χαρακτήριζε κάθε του στιγμή.
