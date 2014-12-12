Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-26, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων υλοποίησε επιμορφωτική συνάντηση για τους διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων της περιοχής, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 στο αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Τρικάλων.

Η επιμόρφωση είχε ως στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση των διοικητικών και εκπαιδευτικών ικανοτήτων των στελεχών της εκπαίδευσης για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση των σχολείων για τη νέα χρονιά.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας συζητήθηκαν τα εξής βασικά θέματα:

Ενημέρωση για τις νέες κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας Διαχείριση των διοικητικών καθηκόντων των σχολικών μονάδων-εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Υποστήριξη της ψυχολογικής και κοινωνικής ευημερίας των μαθητών Ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας και των νέων τεχνολογιών Εγγραφές- μετεγγραφές Εκπαιδευτικοί Όμιλοι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής- Ενδοσχολικοί συντονιστές-Μέντορες Ωρολόγια προγράμματα Τμήματα Ένταξης Επιλογή ΥΣΕΠΕΗΥ και ΥΣΕΦΕ Νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πληροφοριακό Σύστημα Mydde

Ο Διευθυντής της Δ.Ε Τρικάλων Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, ευχαρίστησε όλους/ες τους/τις διευθυντές/ντριες για την ενεργό συμμετοχή τους και τη δέσμευσή τους να προάγουν την ποιότητα της εκπαίδευσης στην περιοχή μας και είπε μεταξύ άλλων:

«Η επιμόρφωση αυτή αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων να διασφαλίσει την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των σχολείων και την καλύτερη προετοιμασία των διευθυντών για τις προκλήσεις της νέας χρονιάς.Η συνεργασία σας είναι καθοριστική για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του εκπαιδευτικού έργου. Η επιτυχία κάθε σχολείου ξεκινά από τη διοίκησή του. Ο ρόλος σας είναι κρίσιμος όχι μόνο στη διαχείριση, αλλά και στη διαμόρφωση ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος. Είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε, σε κάθε βήμα αυτής της απαιτητικής αλλά και ουσιαστικής αποστολής».

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, τιμήθηκε ο απερχόμενος Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, για τη μακροχρόνια και σημαντική προσφορά του στην εκπαίδευση της περιοχής. Του απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα και ένα κασπώ με λουλούδια, από τον παλαιότερο διευθυντή κ. Αριστείδη Μυλωνά και τη νεότερη διευθύντρια σχολικής μονάδας κα Καλλιόπη Μαγαλιού, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού για το έργο του.

Επιπλέον, για να τιμηθούν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων για την αφοσίωση στο έργο τους, προσφέρθηκαν αναμνηστικές κούπες, ως συμβολικά δώρα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι εισηγητές/τριες της επιμόρφωσης ήταν:

Ο Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος Λαπούσης

Ο Προϊστάμενος τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Τρικάλων κ. Ιωάννης Ζάντζος

Η Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης κα Δήμητρα Παπανδρέου

Ο Προϊστάμενος ΚΕΔΑΣΥ Τρικάλων κ. Απόστολος Σπαθής

Ο Προϊστάμενος τμήματος Πληροφορικής &Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Τρικάλων, κ. Κωνσταντίνος Δημητρίου

Η εκπαιδευτικός – Νομικός κα Δήμητρα Βαργιάμη.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κα Γεωργία – Κωνσταντία Καραγιάννη, κ. Αγαθοκλής Αζέλης, κ. Δημήτριος Θεοχάρης και διοικητικοί υπάλληλοι της ΔΔΕ Τρικάλων.