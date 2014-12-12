Μια διαφορετική πόλη έζησαν όσοι και όσες τρικαλινοί/ες και επισκέπτες/τριες παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου τα Τρίκαλα και άλλες 2.500 πόλεις της Ευρώπης έκλεισαν δρόμους, απαγόρευσαν τη χρήση οχημάτων και άφησαν την πόλη – και κυρίως τα παιδιά – να «καταλάβουν» τους δρόμους.

Ο Δήμος Τρικκαίων από το πρωί της Δευτέρας οργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων: ενημέρωση για τη χρήση ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων, παιχνίδι για παιδιά δημοτικών σχολείων, κινήσεις με ρόλερς, παιχνίδια με τραμπολίνο και εξάσκηση για μεγαλύτερα παιδιά, αγώνες μπάσκετ 3Χ3, μουσική με τύμπανα, αθλητικές και μουσικοκινητικές δραστηριότητες για παιδιά, χορός, συναυλία…

Εκδηλώσεις και δραστηριότητες που άφησαν χώρο στα παιδιά, που έδωσαν ένα διαφορετικό νόημα στην έννοια των δρόμων, ως προς τη χρήση και τη χρησιμότητά τους.

Και, παρότι οι εκδηλώσεις φέτος συνέπεσαν με την τέλεση της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς, η μεγάλη συμμετοχή παιδιών και πολιτών σε αυτές, κατέδειξαν τη σημασία των δραστηριοτήτων αυτών

Στις εκδηλώσεις μετείχαν τα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων, το Δημοτικό Χορευτικό Συγκρότημα, το χορευτικό των ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων και η Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, ενώ παρέστη η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη. Η συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων έγινε με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, το Κέντρο Ημέρας και την Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων, τον Αθλητικό Σύλλογο Τρικάλων «Εύαθλοι», την Ακαδημία Μπάσκετ «Τρίκαλα 14», το Rock School Of Music/Kostas Milonas Drums Academy και το συγκρότημα Jukebox.

Από το γραφείο Τύπου