Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, δύο Έλληνες, από τους οποίους ένας άνδρας και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής συνεργού τους, σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες κατελήφθησαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος χρυσαφικών – κοσμημάτων (λίρες, περιδέραια, βέρες κ.α.), ποσότητα ηρωίνης, βάρους 1,1 γραμμαρίου, 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

Κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα ως μέσο τέλεσης και μεταφοράς.

Όπως προέκυψε από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, αρχικά, άγνωστος δράστης επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τους παθόντες και προσποιούμενος το λογιστή, επιχειρούσε να τους πείσει ότι τα κοσμήματά τους έπρεπε να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν προκειμένου είτε να αποφύγουν την επιβολή προστίμου είτε να τους χορηγηθεί επίδομα από την εφορία.

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες μετέβαιναν στις οικίες όσων παθόντων πείθονταν, δήθεν για να φωτογραφήσουν κοσμήματά τους και με το πρόσχημα ότι είχαν ξεχάσει στο αυτοκίνητό τους ή στο λογιστήριό τους τη φωτογραφική τους μηχανή, έπειτα αποχωρούσαν με αυτά, αφαιρώντας τα.

Όπως εξακριβώθηκε, με την ως άνω μεθοδολογία, χθες πρωινές και μεσημβρινές ώρες, οι συλληφθέντες αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ από δύο οικίες ηλικιωμένων στην πόλη των Τρικάλων και σε περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας Τρικάλων, αντίστοιχα, ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά από άλλες δύο οικίες ηλικιωμένων στην πόλη των Τρικάλων.

Επιπλέον, ενεργώντας πανομοιότυπα, αφαίρεσαν κοσμήματα, την 07-08-2025 από οικία στη Λιβαδειά και προχθές (08-08-2025) από οικία στην Καρδίτσα.

Το σύνολο των ανευρεθέντων κοσμημάτων και χρηματικού ποσού αποδόθηκε στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, ενώ από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων ερευνάται τυχόν εμπλοκή των δραστών σε άλλα ομοειδή αδικήματα.