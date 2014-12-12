Με αμείωτη ένταση εξελίσσεται η υλοποίηση της καμπάνιας ευαισθητοποίησης για τη χρήση προστατευτικού κράνους από αναβάτες δικύκλων και Ε.Π.Η.Ο (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων) από τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων.

Παράλληλα με τους εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, εναρμονισμένη με το πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», στοχεύει στην καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας και στην ανάδειξη της χρήσης του κράνους ως μια αυτονόητη και σταθερή πράξη προσωπικής ευθύνης.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα από 11 Ιουλίου 2025 έως 15 Αυγούστου 2025, παραδόθηκαν ακόμη 11 κράνη δικύκλων, μετά από ισάριθμες κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα σε άτομα που εντοπίσθηκαν να παραβαίνουν τη νομοθεσία περί χρήσης κράνους.

Υπενθυμίζεται ότι, η ενημερωτική δράση τελεί υπό την ουσιαστική υποστήριξη και αρωγή της εταιρείας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε», αλλά και την αμέριστη συμπαράσταση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, ο οποίος μέσω τοπικών επιχειρήσεων/καταστημάτων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις σε αναβάτες δικύκλων για την αγορά προστατευτικού κράνους.

Η καμπάνια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, που θα εξελίσσεται αδιάπτωτα και για το προσεχές χρονικό διάστημα, πέραν του συμβολικού χαρακτήρα, φιλοδοξεί να μεταδώσει ένα σαφές κοινωνικό μήνυμα: «Η ζωή είναι ανεκτίμητη και η προστασία της είναι στο χέρι μας. Η ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής. Φορέστε το κράνος και προστατέψτε τη ζωή σας».