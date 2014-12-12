Τρίκαλα: Συνελήφθη με 10 συσκευασίες κοκαΐνης
Αστυνομικά | 22 Σεπ 2025, 11:33
Στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε ένας άνδρας στα Τρίκαλα καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης.
Η ανακοίνωση:
Συνελήφθη, χθες (21-09-2025) το βράδυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει -10-νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, σε μορφή σκόνης, συνολικού βάρους -8,5- γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.
