Στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε ένας άνδρας στα Τρίκαλα καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης.

Η ανακοίνωση:

Συνελήφθη, χθες (21-09-2025) το βράδυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει -10-νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, σε μορφή σκόνης, συνολικού βάρους -8,5- γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.