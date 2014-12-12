Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, 2 άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι ο ένας κατελήφθη να κατέχει μικροποσότητες κοκαΐνης και μείγματος κάνναβης με καπνό, οι οποίες κατασχέθηκαν και ο άλλος κατελήφθη να κατέχει ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, βάρους 6 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε