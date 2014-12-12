Τρίκαλα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. για απόπειρα κλοπής ποδηλάτου
Αστυνομικά | 27 Σεπ 2025, 12:47
Συνελήφθη, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στα Τρίκαλα, από περιπολούντες αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, ένας άνδρας, διότι κατελήφθη να προσπαθεί να διαρρήξει κλειδαριά ποδηλάτου, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την πράξη του.
Επιπλέον, όπως προέκυψε, παραβίασε περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί.
