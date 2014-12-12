Μετά το τέλος των θερινών εκπτώσεων οι έμποροι των Τρικάλων στρέφονται στις προσφορές για να προσελκύσουν καταναλωτές, σε μια περίοδο όπου η συνολική εικόνα στον κλάδο ήταν αρνητική.

Το "ταμείο" των θερινών εκπτώσεων, για ένα ακόμα καλοκαίρι, ήταν απογοητευτικό για 4 στις 10 επιχειρήσεις, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΕΣΕΕ.

«Οι εκτιμήσεις των εμπορικών συλλόγων για τις περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λιανικής από τις θερινές εκπτώσεις, δείχνουν φτωχότερα τα ταμεία των εμπόρων, εξαιτίας και της μειωμένης επισκεψιμότητας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι», υποστηρίζουν οι έμποροι.

Από σήμερα εξάλλου επιστρέφει η λειτουργία των εμπορικών τα Σάββατα, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής απόφασης που είχε λάβει ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων.

Να θυμίσουμε ότι αγορά παρέμεινε κλειστή για 8 Σάββατα κατά την θερινή περίοδο, ξεκινώντας από το Σάββατο 5/7/25 έως και το Σάββατο 23/8/25.

trikalaenimerosi.gr