Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις φετινές αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων, σε όλη τη χώρα.

Στα Τρίκαλα καταργούνται τέσσερα δημοτικά σχολεία και άλλα τόσα νηπιαγωγεία.

Ειδικότερα καταργούνται τα δημοτικά σχολεία Γάβρου, Σκεπαρίου, Ελαφίου και Καλογήρων.

Επίσης καταργούνται τα νηπιαγωγεία Κοτρωνίου, Ελευθεροχωρίου, Γεωργανάδων και 1ο Φαρκαδόνας.

Οι αποφάσεις του υπουργείου είναι σε συνάρτηση με τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων. Αυτές, προτείνουν κάθε χρόνο μεταβολές στις σχολικές μονάδες.

Αν τα σχολεία παραμένουν για μεγάλο διάστημα κλειστά, για τους προβλεπόμενους λόγους, τότε καταργούνται.

Αν συντρέξουν διαφορετικοί λόγοι (συνήθως να υπάρχουν παιδιά, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση), ιδρύονται ή επανιδρύονται…

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr