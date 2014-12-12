Για μια ακόμη χρονιά, το 2025-26, ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζει ενεργά την τρικαλινή οικογένεια, με τη λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών του σταθμών, φιλοξενώντας εκατοντάδες βρέφη και νήπια. Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί 531 άτομα (320 στους παιδικούς και 211 στους βρεφικούς σταθμούς), ενώ η διαδικασία εγγραφών συνεχίζεται και αναμένεται ο συνολικός αριθμός να κυμανθεί στα 580 περίπου άτομα.

Οι δομές της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας με 160 άτομα προσωπικό όλων των ειδικοτήτων βρίσκονται δίπλα στα βρέφη και τα νήπια, σε:

- 4 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς: Α΄ (Σκουφά 3), Β΄(όπισθεν 5ου Γυμνασίου), Δ΄ (Παλαιολόγου 24 Μπάρα), Μεγαλοχώρι.

- 8 Παιδικούς Σταθμούς: Γ΄ (Διογένους 11 Αγ. Μονή), Ζ΄( Μυροφύλλου 10 Σεισμόπληκτα), Μ. Καλύβια, Παλαιόπυργος, Ρίζωμα, Διαλεκτό, Πρίνος («Ουράνιο Τόξο»), Βαλτινό («Αερόστατο»).

- 5 Βρεφικούς Σταθμούς: «Ηλιαχτίδα» (Διογένους 11 Αγ. Μονή), Παραμυθούπολη (τέρμα οδού Μυροφύλλου Αγ. Οικουμένιος), Στ΄ Βρεφικός (Εργατικά Πύργου), «Κίτρινο Μπαλόνι» (Λογγάκι), «Τρενάκι» (πλατεία Πούλιου – έναντι ΟΣΕ).

Από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου οι δομές φιλοξενούν τα παιδιά και τα βρέφη, δίνοντας ανάσα σε γονείς – κηδεμόνες και, κυρίως, αποκτώντας ενεργό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση, την ορθή ανάπτυξη, το δημιουργικό παιχνίδι, την απασχόληση, τις δραστηριότητες, τα παιχνίδια.

Με κουζίνα, τουαλέτες, αλλαξιέρες, χώρο ύπνου, υποδομές που συνεχώς βελτιώνονται, ο Δήμος Τρικκαίων υποδέχεται και τη χρονιά αυτή τους νέους και τις νέες τρικαλινούς/ες πολίτες.

Ολο το προσωπικό των Σταθμών βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, υποδεχόμενο τους γονείς – κηδεμόνες για τα voucher, δίνοντας οδηγίες και απαντώντας σε ε4ρωτήσεις των ενδιαφερομένων και των οικογενειών τους.

Στο ευχάριστο περιβάλλον των δομών, με τη φροντίδα του προσωπικού που με χαμόγελο βρίσκεται συνεχώς δίπλα στα βρέφη και τα νήπια, ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκει να στηρίζει και να βρίσκεται κοντά σε κάθε οικογένεια.

Εξάλλου οι Σταθμοί συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και απασχολησιμότητας, παρέχοντας φύλαξη των παιδιών. Επίσης, για τις ανάγκες λειτουργίας των Σταθμών απασχολούνται και εξωτερικοί συνεργάτες όπως παιδίατροι, που επισκέπτονται τους Σταθμούς κάθε εβδομάδα.

Εκεί, εξετάζουν τα περιστατικά που τυχόν προκύπτουν, καθορίζουν το ημερήσιο μενού των βρεφών, παρακολουθούν αν έχουν κάνει τα εμβόλια και ό,τι άλλο αφορά στην υγεία των βρεφών. Επίσης, καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς – κηδεμόνες σε διάφορα θέματα υγείας και υγιεινής.

Οσοι και όσες ενδιαφέρονται για πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας (2431063211, 13, 14) της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και σε κάθε Σταθμό (τα στοιχεία στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, στη διεύθυνση https://trikalacity.gr/service/dimarxos/diefthynsi-kinonikis-merimnas/tmima-frontidas-paidikis-ilikias/grafeia-paidikon-stathmon/)

