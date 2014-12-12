Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος γυναίκας στα Τρίκαλα, που παρέδωσε χρυσαφικά και κοσμήματα. Στα Καμένα Βούρλα συνελήφθη οδηγός οχήματος ο οποίος έκρυβε στο όχημα του μια σακούλα με κοσμήματα την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Συνελήφθη, μετά από συνεργασία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων και του Αστυνομικού Τμήματος Καμένων Βούρλων, ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος άγνωστης, μέχρι στιγμής, γυναίκας, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες προχθές (20-09-2025), στο πλαίσιο διενεργούμενων ελέγχων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καμένων Βούρλων, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος δράστης να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχε σακούλα που περιείχε κοσμήματα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Περαιτέρω, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, προέκυψε ότι μεσημβρινές ώρες προχθές (20-09-2025), άγνωστη γυναίκα, προσποιούμενη υπάλληλο λογιστικού γραφείου, τηλεφώνησε σε ημεδαπή γυναίκα, κ αι μέσω ψευδών προφάσεων την έπεισε να παραδώσει χρυσαφικά- κοσμήματα στον δράστη, ο οποίος μετέβη, με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στην οικία της σε περιοχή των Τρικάλων.

Τα κοσμήματα που βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Επιπλέον κατασχέθηκαν το ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και -1- κινητό τηλέφωνο από την κατοχή του δράστη.