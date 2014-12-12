Συνελήφθη, χθες το βράδυ στα Τρίκαλα, από προστρέξαντες αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής και της απάτης με υπολογιστή.

Ειδικότερα, λίγη ώρα νωρίτερα, ο δράστης κάνοντας χρήση χρεωστικής κάρτας, που βρήκε εντός απολεσθέντος πορτοφολιού ιδιοκτησίας άλλου άνδρα, προέβη σε αγορές προϊόντων από καταστήματα της πόλης, συνολικής αξίας 90 ευρώ

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 φορητό ηχείο, 1ταχυφορτιστής, 1 ζευγάρι ανδρικά παπούτσια και 5 αποδείξεις, ενώ νωρίτερα ο παθών είχε παραλάβει το πορτοφόλι με το περιεχόμενό του.