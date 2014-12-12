Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων Με Ποτάμια με συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων και χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου συνδιοργανώνει από την Πέμπτη 20 έως Κυριακή 23 Νοεμβρίου στο Κτίριο Παπαστεριάδη στα Τρίκαλα Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Μικρού Μήκους με θέμα: ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ‘’Ποτάμια Ζωής Ευεργέτες’’.

Σκηνοθέτες και νέοι δημιουργοί, που αντλούν έμπνευση από την ευεργεσία, τη δύναμη, την ομορφιά και την αξία των ποταμών συμμετέχουν με ταινίες μικρού μήκους μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation στο διαγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ. Η καρδιά της έβδομης Τέχνης χτυπά στα Τρίκαλα και προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε πλούσιες δράσεις, workshops, σεμινάρια, συζητήσεις που θα αναδείξουν τον ρόλο του ποταμού στη ζωή του ανθρώπου.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Φεστιβάλ για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνεται, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Τρικάλων, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών, τη γνωριμία με την ιστορία και αξία του ποταμού και του φυσικού του πλούτου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την προβολή ντοκιμαντέρ, ειδικά σχεδιασμένων για τις ηλικίες 8 έως 12 ετών με θέματα:

Τη δημιουργία των ποταμών και ‘’των ομορφοκύλιστων νερών’’ στον κόσμο

Τα ποτάμια των θρύλων, των μύθων και των λαϊκών παραδόσεων (Γεωμυθολογία)

Το ποτάμι της πόλης μου ‘’Ληθαίος’’ από τον μύθο στο σήμερα

Κουίζ γνώσεων με παιγνιώδη διάθεση από τον Mr River

Οι ημέρες εκπαιδευτικής δράσης θα είναι η Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου., με ώρες προβολών 9.οο, 10.οο, 11.οο π.μ.

Το θέμα της άρτιας οργάνωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν και το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτέμβρη στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ μελών της οργανωτικής επιτροπής του φεστιβάλ αποτελούμενης από τον κ. Γεώργιο Χαρίση, Διευθυντή Συντονισμού του Δικτύου, τον κ. Βασίλη Λουλέ, καθηγητή Ανοικτού Πανεπιστημίου και σκηνοθέτη, την κ. Αντουανέτα Χήρα, ηθοποιό-σκηνοθέτη και την κ. Πάρη Ιακωβάκη, γραμματέα του Δικτύου, με τον Διευθυντή κ. Χρήστο. Τρικάλη και στελέχη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εξετάστηκαν όλα τα οργανωτικά και διαδικαστικά θέματα της ασφαλούς παρουσίας των μαθητών, που υπολογίζονται περίπου στους 1.200 στις δύο μέρες των προβολών που θα γίνουν στο κτήριο Παπαστεριάδη.

Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια ευχαριστεί τον Διευθυντή και τα στελέχη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την άψογη, δημιουργική συνεργασία, η οποία όπως παράλληλα συμφωνήθηκε θα επεκταθεί και σε άλλες δράσης βιωματικής μάθησης για τους μικρούς μαθητές.