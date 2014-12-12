Συνελήφθησαν, χθες και σήμερα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, 3 άνδρες, σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα:

- στην πρώτη περίπτωση, τις μεταμεσονύχτιες ώρες χθες στα Τρίκαλα, ο ένας ημεδαπός, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 2 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε και

- στη δεύτερη περίπτωση, τις μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, οι άλλοι δύο άνδρες, διότι κατελήφθησαν να κατέχουν μία συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης σε φούντα, βάρους 1,7 γραμμαρίων και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με ποσότητα μείγματος κάνναβης και καπνού, βάρους 1,2 γραμμαρίων, τα οποία κατασχέθηκαν.

Επίσης συνελήφθη, χθες το βράδυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, 1 άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με ποινή φυλάκισης 6 ετών.