Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης στη Φαρκαδόνα
Αστυνομικά | 21 Αυγ 2025, 11:48
Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες προχθές (19-08-2025) και χθες (20-08-2025) στα Τρίκαλα και σε περιοχή της Φαρκαδόνας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, 3 άτομα, εκ των οποίων δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε ισάριθμες διαφορετικές περιπτώσεις, διότι, στο πλαίσιο ελέγχων, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης.
