Στον προσδιορισμό της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς είναι στραμμένη η «πυξίδα» της Δικαιοσύνης μετά το τέλος της ανάκρισης που διενήργησε σχεδόν δυόμισι χρόνια ο εφέτης-ειδικός ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης.

Ωστόσο, αν και η αυλαία της ανάκρισης έπεσε και η δικογραφία για τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα παίρνει τον δρόμο της προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Λάμπρο Τσόγκα προκειμένου να διατυπώσει την πρότασή τους, εντούτοις δεν λείπουν οι φωνές από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων για αναπάντητα ερωτηματικά και σκιές για τις ακριβείς συνθήκες που τα παιδιά τους τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους.

Ολοι αυτοί οι άνθρωποι ανέμεναν και αναμένουν από τη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης και να δώσουν πειστικές απαντήσεις για όσα εγκληματικά λάθη και παραλείψεις οδήγησαν σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που εξακολουθεί να ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω στην ελληνική κοινωνία.

«Και τώρα ποια είναι τα βήματα που θα γίνουν μέχρι τη δίκη; Πότε θα ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης; Και πότε, με βάση τους ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης και τα παραδείγματα άλλων πολυπρόσωπων δικών, είναι εφικτό να εκδοθεί έστω η πρωτόδικη απόφαση της Δικαιοσύνης για τα μη πολιτικά πρόσωπα;».

Τα ερωτήματα αυτά και ίσως πολλά ακόμα απασχολούν όχι μόνο τους συγγενείς των θυμάτων, που βρίσκονται στη θέση της υποστήριξης της κατηγορίας απαιτώντας την τιμωρία όλων ανεξαιρέτως των υπευθύνων για τον χαμό των δικών τους ανθρώπων, αλλά και τους κατηγορουμένους, που περιμένουν την κρίση της Δικαιοσύνης, και ολόκληρη την κοινωνία, καθώς η απάντησή τους δεν έχει κάνει μόνο με τα επόμενα δικονομικά «σκαλοπάτια», αλλά εντέλει αφορά την ουσία της υπόθεσης όπως αυτή θα εκφραστεί μέσα από την ετυμηγορία των δικαστών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών από τον χώρο της Δικαιοσύνης, μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η εισαγγελική πρόταση και με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προέδρου εφετών η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο για το ακροατήριο.

70.000 σελίδες η δικογραφία

Ο εισαγγελικός λειτουργός και ο πρόεδρος εφετών έχουν να διαβάσουν, να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν μια, κατά κυριολεξία, ογκώδη δικογραφία, που αριθμεί περί τις 70.000 σελίδες, για να «χαρτογραφήσουν» όλα τα δεδομένα.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της δικογραφίας, όπως σημειώνουν δικαστικές πηγές, αρκεί να αναλογιστεί πως εάν οποιοσδήποτε διάδικος έπρεπε να φωτοτυπήσει το περιεχόμενο όλων των φακέλων της δικογραφίας θα έπρεπε να πληρώσει 11.500 ευρώ. Στην ψηφιακή εποχή όμως οι χιλιάδες σελίδες παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή προς διευκόλυνση των παραγόντων της δίκης με στόχο να κερδίζεται χρόνος.

Και αν με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα ήδη οι πρώτες εκτιμήσεις – εκτός απροόπτου – τοποθετούν την έναρξη της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για τους πρώτους μήνες του 2026, κανένας – ούτε ο πιο μυημένος στα του οίκου της Θέμιδος – δεν μπορεί να προσδιορίσει, έστω κατ’ εκτίμηση, το τέλος της εκδίκασης της υπόθεσης των Τεμπών.

Η διαδικασία αυτή είναι πράγματι μια δύσκολη εξίσωση, με πολλές γνωστές (αριθμός κατηγορουμένων, μεγάλο αριθμός μαρτύρων, μάχη ειδικών επιστημόνων για τα αίτια της έκρηξης, μεγάλος αριθμός δικηγόρων) και άγνωστες παραμέτρους που μπορούν να συνυπολογιστούν μόνο κατά την πρόοδο της δίκης. Η μοναδική σταθερά είναι το αίτημα όλων για μια δίκαιη δίκη μέσα σε εύλογο χρόνο. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της ίδιας της Δικαιοσύνης.

Mίνα Μουστάκα (ΤΑ ΝΕΑ)