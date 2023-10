Το 6ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων συμμετείχε στη 2η δια ζώσης συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΚΑ210 Erasmus+, με τίτλο Communicating and Learning is Life changing- C.L.I.L., από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου 2023, στο Lukioliikelaitos Tavastia Hameenlinnan Lyseon Lukio, στη Hameenlinna, πόλη της νότιας Φινλανδίας.

Οι Φινλανδοί εταίροι, φιλόξενοι ομολογουμένως οικοδεσπότες, καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες εταίρους από την Αυστρία και την Ελλάδα. Στη συνέχεια, έγινε η παρουσίαση του συγκεκριμένου σχολείου καθώς και του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος στην αίθουσα συνεδριάσεων και ακολούθησε η ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του σχολείου υποδοχής.

Κατόπιν, εκπρόσωπος της ΕΕΔΙΒΕ παρουσίασε τρία διδακτικά σενάρια, δυο στα μαθηματικά και ένα στη φυσική, τα οποία εφαρμόστηκαν στην τάξη σε πραγματικό χρόνο και σε διαφορετική γλώσσα από τη μητρική -σύμφωνα πάντα με τους στόχους του προγράμματος C.L.I.L.- με καταπληκτικά όντως αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί υιοθετώντας αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης της τάξης και διαφορετικούς τρόπους προγραμματισμού του μαθήματος πέτυχαν να κάνουν ελκυστική την ξένη γλώσσα (αγγλικά)στους Φινλανδούς μαθητές και στον τομέα των θετικών επιστημών.

Ακολούθησε συζήτηση από την ολομέλεια, ανατροφοδότηση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων με απώτερο στόχο τη διάχυση των εμπειριών και των γνώσεων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε, επίσης, η πρόοδος των εργασιών αλλά και οι δυσκολίες, που προέκυψαν στη μέχρι τώρα υλοποίησή των σεναρίων και προτάθηκαν τρόποι διαχείρισής τους.

Την τελευταία ημέρα, μετά από μια επιτυχημένη εβδομάδα, απονεμήθηκαν στους εταίρους τα πιστοποιητικά συμμετοχής καθώς και αναμνηστικά ενθύμια και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη και τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, στο Wiener Neustadt της Αυστρίας, τον Απρίλιο του 2024.

Φυσικά, κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στη Hämeenlinna, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορία, τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής και την κουζίνα της σκανδιναβικής αυτής πόλης. Ανεπανάληπτη θα μας μείνει η πεζοπορία στο Εθνικό Πάρκο Αulanko, ένα πάρκο εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, με πανύψηλα δέντρα και στενά μονοπάτια, ενώ η θέα από το γραφικό παρατηρητήριο του λόφου Aulangonvuori πάνω από το εθνικό τοπίο μάς αποζημίωσε.

Αποκάλυψη ήταν, επίσης, η περιήγηση μας στη Hämeenlinna με τους πλακόστρωτους δρόμους και τα μεγάλα πάρκα, η επίσκεψη στο Κάστρο Häme και στο σπίτι του Φινλανδού συνθέτη, Sibelius, ενώ η εκδρομή στα Iittala μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε από κοντά τη διαδικασία κατασκευής των γνωστών και ακριβών γυάλινων αντικειμένων με την επωνυμία Iittala και να επισκεφτούμε το σχολικό συγκρότημα -δημοτικό και γυμνάσιο- της περιοχής, όπου εκτός από τις κανονικές τάξεις, λειτουργούν και εργαστήρια όπου οι μαθητές μαθαίνουν να μαγειρεύουν, να πλένουν, να σιδερώνουν αλλά και να κάνουν διάφορες ξύλινες κατασκευές.

Τελευταίος μας σταθμός το Tampere, η πρωτεύουσα της σάουνας, όπως αποκαλείται με τις τεράστιες λίμνες και τη βιομηχανική αύρα, τον καθεδρικό ναό με τις παράξενες και ασαφείς νωπογραφίες και τα βιτρό, τα μουσεία και την κλειστή αγορά.

Η 2η συνάντηση στη Φινλανδία ήταν πράγματι μια μοναδική εμπειρία για επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, διατήρηση και περαιτέρω σφυρηλάτηση σχέσεων συνεργασίας και φιλίας.

Η παιδαγωγική ομάδα του ERASMUS+ του 6ου ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.