Με την ποίηση να κυριαρχεί και τους στίχους να μαγεύουν, μετακαλώντας ποιητές διεθνώς αναγνωρισμένους, πραγματοποιείται το καλοκαίρι του 2025 το 13ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης και συγκεκριμένα το διάστημα 25-29 Αυγούστου. Ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζει τη διοργάνωση και φέτος, φιλοξενώντας τη αντίστοιχη εκδήλωση στις 28 Αυγούστου 2025, στο θεατράκι του Ληθαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εκδήλωση των Τρικάλων συμμετέχουν τρικαλινοί/ες ποιητές και ποιήτριες, αλλά βραβευμένοι ποιητές και από την Ισπανία, την Τυνησία, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο μαγευτικό θεατράκι του Ληθαίου (ώρα έναρξης 20:00) είναι το ακόλουθο:

Πέμπτη 28. 8. 2025

Τρίκαλα – Θεατράκι του Ληθαίου

Η εκδήλωση θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική.

Παρουσιαστής: Νικόλας Κουτσοδόντης

20:00 – 20:10

Εισαγωγικοί χαιρετισμοί

Μιχαήλ Λάππας, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Δήμου Τρικκαίων

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

Ειρήνη Κομνηνού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης /ΥΠΠΟ, Project Manager του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας

20:10 – 20:20

Ζωντανή Μουσική

20:20 – 20:50

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Σταύρος Ζαφειρίου, Γεωργία Κολοβελώνη, Παρασκευή Αλέξη, Απόστολος Γουγουλάκης, Ελένη Αλεξίου

20:50 – 21:00

Ζωντανή Μουσική

21:00 – 21:40

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Miguel Rodriguez Monteavaro (Ισπανία), Helen Ivory (Ηνωμένο Βασίλειο), Yolanda Castaño (Ισπανία), Θωμάς Τσαλαπάτης, Marianne Catzaras (Τυνησία)

21:40 – 21:50

Ζωντανή Μουσική

21:50 – 22:15

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Ηλίας Κεφάλας, Zita Iszó (Ουγγαρία/Τσεχία), Σωκράτης Καμπουρόπουλος

