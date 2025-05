Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ «Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού», 7 μαθητές της ειδικότητας του Τεχνικού Οχημάτων του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων συμμετείχαν σε εκπαίδευση στη Λεμεσό της Κύπρου, από τις 31/3 έως τις 9/4/2025.

Οργανισμός υποδοχής ήταν ο LevelUp Creative Educational Labs, ο οποίος διοργάνωσε την καθημερινή κατάρτιση των μαθητών, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η ροή με τίτλο «Car maintenance and Introduction to hybrid and electric vehicles» αφορούσε την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βασικών επισκευών ενός αυτοκινήτου, τη χρήση διαγνωστικών εργαλείων για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την εισαγωγή στην υβριδική τεχνολογία οχημάτων και την ηλεκτροκίνηση.

Οι μαθητές είχαν μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Επισκέφθηκαν το School of Automotive Engineering, όπου παρακολούθησαν ειδικά σεμινάρια για τα υβριδικά/ηλεκτρικά οχήματα και τον συμπλέκτη, συνεργεία συμβατικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το Camamot, κέντρο τεχνικού ελέγχου δικύκλων, αυτοκινήτων και φορτηγών, καθώς και το Μουσείο Αυτοκινήτου με εντυπωσιακά κλασικά και συλλεκτικά εκθέματα.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες καλλιέργησαν επαγγελματικές, κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες, μέσα από τη συνεργασία και τη συναναστροφή με εκπαιδευτές και εργαζόμενους στους χώρους επισκέψεων.

Στον ελεύθερο χρόνο τους, μαθητές και συνοδοί ξεναγήθηκαν στην πόλη της Λεμεσού και επισκέφθηκαν τη Λευκωσία, τη Λάρνακα και την Πάφο.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές Γουγάς Απόστολος, Καλογράνας Θεοφάνης, Κουτής Λάμπρος, Μανίκας Δημήτριος, Μπίλλας Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης, Παπαγεωργίου Χρυσόστομος και Σελίμι Ερνάλντο.

Συνοδοί ήταν οι καθηγήτριες Μπαρούτα Γεωργία, Πέτα Θωμαΐδα και Φαλαγκάρα Θεοδώρα. Η ροή κινητικότητας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-VET-000134407 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.