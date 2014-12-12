Από τη Δευτέρα 15/9/2025 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων θα εφαρμόσει το χειμερινό ωράριο λειτουργίας για τους πολίτες.

Το ωράριο είναι το ακόλουθο:

ΔΕΥΤΕΡΑ: 8:00 – 14:30

ΤΡΙΤΗ: 8:00 – 20:00

ΤΕΤΑΡΤΗ: 8:00 – 20:00

ΠΕΜΠΤΗ: 8:00 – 20:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:00 – 14.30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 – 14:00

Για πληροφορίες και γενικότερη επικοινωνία στον τηλεφωνικό αριθμό 2431353565 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου library@trikalacity.gr

Από το γραφείο Τύπου