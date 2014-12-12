Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων
Τρίκαλα | 12 Σεπ 2025, 10:38
Από τη Δευτέρα 15/9/2025 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων θα εφαρμόσει το χειμερινό ωράριο λειτουργίας για τους πολίτες.
Το ωράριο είναι το ακόλουθο:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 8:00 – 14:30
ΤΡΙΤΗ: 8:00 – 20:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 8:00 – 20:00
ΠΕΜΠΤΗ: 8:00 – 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8:00 – 14.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 – 14:00
Για πληροφορίες και γενικότερη επικοινωνία στον τηλεφωνικό αριθμό 2431353565 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου library@trikalacity.gr
