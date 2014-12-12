Καλημέρα.

Δεν λέει να φθινοπωριάσει, χορτάσαμε αποκαλόκαιρο. Τα βράδια είναι πάντως δροσερά, ωστόσο τα σπίτια παραμένουν ζεστά ενώ την ημέρα μια υπόκωφη υγρή ζέστη σου χαλάει τη διάθεση. Επιπλέον η Θεσσαλία πάσχει από νερό, θέλουμε βροχούλα...

% Γενική συνέλευση και εκλογές θα έχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας το Σαββατοκύριακο 11 - 12 Οκτωβρίου. Πολλοί λένε ότι η διοίκηση που θα εκλεγεί θα είναι η τελευταία με προφίλ αμιγώς συνεταιριστικού χαρακτήρα. Το μέλλον ενδεχομένως επιφυλάσσει άνοιγμα του μετοχολογίου και φρέσκο χρήμα, καθώς τα κόκκινα δάνεια παραμένουν υψηλά. Η επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση αναδεικνύει και άλλες πτυχές στην ηγεσία της τράπεζας. Λάππας (πρόεδρος) και Γάτος (εκτελεστικός διευθυντής) δεν διάγουν περίοδο μέλιτος ...

& Φρεσκάρισμα στην ιστοσελίδα της "Αποκεντρωμένης" ετοιμάζει η Ρένα Καραλαριώτου. Κάτι σαν ελαφρύ μακιγιάζ...

$ Πολύς θόρυβος για το τίποτα στη ΔΕΘ. Δεν καταγράφει ουσιαστικές μεταβολές το πολιτικό σκηνικό στην πρώτη δημοσκόπηση της Pulse (Σκαϊ) για τη νέα πολιτική σεζόν, στον απόηχο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών. Η Ν.Δ. χωρίς κέρδη, αποτυπώνεται στην πρόθεση ψήφου στο 24%, διατηρώντας μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ (11,5%). Για το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα οι ερωτηθέντες απαντούν πως βλέπουν «θετικά» σε ποσοστό 8% ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

# Η καλλιέργεια χασίς γνωρίζει άνθηση στην ορεινή Λάρισα. Χθες εντοπίστηκε φυτεία στην Καρυά Ελασσόνας με 5.000 δενδρύλια. Καλλιέργεια πρότυπη με όλες τις σύγχρονες μεθόδους. Και χωρίς προγράμματα ΟΠΕΚΕΠΕ και επιδοτήσεις ΕΛΓΑ ...

% Αποκεντρώνεται και ο ...Ρουβίκωνας. Απέκτησε παράρτημα της οργάνωσης στη Λάρισα με άτυπο εκπρόσωπο τον Ηρακλή Τζαφέτα. Είναι ο ηθοποιός που δεν είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των τοπικών καλλιτεχνών του Θεσσαλικού Θεάτρου και το θέμα του - με πρωτοβουλία της παράταξης Καλογιάννη -, είχε απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν το ξανακάνουν δεν αποκλείεται να τον δουν να εμφανίζεται στα γραφεία του Θεσσαλικού με βαριοπούλα...

$ Για στημένο ματς και παράνομο στοιχηματισμό κατηγορεί τον Απόλλωνα Λάρισας (αν είναι δυνατόν...) η ΟΥΕΦΑ, και μάλιστα θα έχουμε και δικαστήριο που θα γίνει στη Λάρισα τον Νοέμβριο. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 22 άτομα, ήτοι διοικητικά στελέχη, παίχτες, προπονητές, μόνο τα γκολ ποστ δεν θα καθίσουν στο εδώλιο. Μα καλά δεν αισχύνονται οι ανθέλληνες της ΟΥΕΦΑ να δικάζουν τον Λαρισαίο Απόλλωνα που δόξασε το Ελληνικό ποδόσφαιρο στις στοιχηματικές λίστες της Ιταλίας; Έβλεπαν οι Ιταλοί Apollon Larissas και δάκρυζαν. Θυμόντουσαν την Ελληνική μυθολογία που τους δίδασκαν στο σχολείο μετά τα Λατινικά...





Οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι άφησαν το θέατρο του Τυρνάβου και τις γενικές συνελεύσεις και χθες μαζεύτηκαν στο προαύλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η ευλογιά καλπάζει και αναδεικνύει όλες τις παθογένειες του συστήματος: Απουσία πλήρους μητρώου ζώων, ελλείψεις κτηνιάτρων, καθυστερήσεις σε ελέγχους και σε αποζημιώσεις, δυσκολία εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται. Η ζωονόσος όπου να΄ναι θα εξαπλωθεί και στο ράφι και αναπόφευκτα θα επηρεάσει τόσο την τιμή του κρέατος όσο και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Από χθες στο παιχνίδι της αναζήτησης ευθυνών μπήκε και η εισαγγελία Λάρισας. Θα ερευνηθεί αν διατέθηκαν άρρωστα ζώα στην αγορά ...

Για τους αορίστου χρόνου της ...Καισαριανής

Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας ήταν και η σύνταξη ενός ψηφίσματος

"για ανάκληση δίωξης του δημάρχου και 20 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής" το οποίο έφερε στη συνεδρίαση η παράταξη του ΚΚΕ. Τι δουλειά έχει η Θεσσαλία με την Καισαριανή; Απορίας άξιον. Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Αττικής πόλης κατηγορούνται για «παράβαση καθήκοντος με δόλο» και καλούνται να απολογηθούν στην "Αποκεντρωμένη" διότι απέφυγαν να κάνουν έφεση - όπως επιτάσσει ο νόμος -, σε απόφαση δικαστηρίου το οποίο κέρδισαν πέντε συμβασιούχοι του Δήμου τους. Οι τελευταίοι, παρά την λήξη της σύμβασης, συνεχίζουν να εργάζονται ως ...αορίστου χρόνου.

Η αλληλεγγύη στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου για εργασία είναι αυτονόητη αλλά ο σεβασμός απέναντι στο νόμο αποτελεί υποχρέωση όλων, πόσω μάλλον των αιρετών αρχόντων. Αμ δε... Από τους 36 περιφερειακούς συμβούλους που πήραν μέρος στην ψηφοφορία (ο Κουρέτας έλειπε) οι 31 (Αγοραστού συμπεριλαμβανομένου) τάχτηκαν υπέρ του αντάρτικου του δημάρχου Καισαριανής.

Τη νομιμότητα (και την κοινή λογική) υπερασπίστηκαν μόλις πέντε Περιφερειακοί σύμβουλοι (Απόστολος Καναβός, Χρύσα Ντιντή, Νικόλαος Ντίτορας, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, Χρύσα Τσαγανού). Οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι σεβαστές μόνο όταν μας βολεύουν. Ο λαϊκισμός σε όλο του το μεγαλείο...

# Συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 50.000 ευρώ - από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και τα τέλη Αυγούστου της ίδιας χρονιάς-, έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η σύζυγος Τσίπρα, Μπέτυ Μπαζιάνα, γράφει το powergame.gr. Το δημοσίευμα αφορά στην ακαδημαϊκή της δραστηριότητα στο εδώ πανεπιστήμιο στο οποίο αυτή την περίοδο κατέχει θέση επίκουρης καθηγήτριας.

& Δέκα χιλιάδες (10.000) τσαλόσκουπες θα προμηθευτεί ο Δήμος Λαρισαίων. Πρόκειται για "σκούπες από φυσικό χόρτο για χειρωνακτική σάρωση των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λαρισαίων". Θα λάμψει η πόλη ...

