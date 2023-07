Ένα φιλί αποτελείται από 9 mg νερού, 700 mg αλμπουμίνης, 1,7 mg λίπους, 0,4 mg αλάτων και 100 mg οργανικών ουσιών που μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Ένα φιλί, όμως, αποτελεί, βασικά, ποίηση.

Δημιουργεί καθεστώς έρωτα, ξανάμματος και πόθου. Συστήνει τους εραστές μεταξύ τους. Οικειοποιεί και οικειοποιείται. Λειτουργεί ως αυτόνομο ερωτικό παιχνίδι, αλλά και ως εναρκτήριο λάκτισμα. Για να μην πούμε ότι αποτελεί και την πιο γλυκιά κατακλείδα του σεξ: λίγο λαχανιαστά, λίγο χαμογελαστά, φορέας ενός αμοιβαίου «ευχαριστώ».

Με το φιλί, αγγίζουμε την πιο βαθιά προσωπική πλευρά του άλλου, τον ξεκλειδώνουμε, εν μέρει, και ως άνθρωπο: αν αφήνεται, αν είναι λίγο ή περισσότερο σφιγμένος, αν νιώθει. Όταν δεν νιώθουμε καλά φιλώντας τον άλλο, καταλαβαίνουμε ότι κάτι μέσα μας αντιστέκεται σ’ αυτή την τόσο βαθιά προσέγγιση, ενώ όταν νιώθουμε όμορφα και σίγουρα, αισθανόμαστε ότι ερχόμαστε πολύ κοντά του, ότι μεταξύ μας δημιουργείται ζεστασιά. Φιλώντας τον άλλον στο στόμα, μοιάζει να ερχόμαστε σε πνευματική σύνδεση μαζί του, περισσότερο από ό, τι σε σωματική. Το φιλί έχει έδρα του το στόμα και το στόμα βρίσκεται πάνω στο πρόσωπό μας, μαζί με τα μάτια. Στο φιλί, κλείνουν κι αυτά, ώστε η συγκέντρωση και η απόλαυση να μεγιστοποιούνται, όσο γίνεται…

Γιατί φιλιόμαστε; Οι ειδικοί απαντούν.

Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sex & Marital Therapy εστίασε σε συγκεκριμένες πράξεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας σεξουαλικής συνεύρεσης 1.493 ανθρώπων, όπως το φιλί, η αγκαλιά και το μασάζ. Περίπου 87% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι φιλούν τον σύντροφό τους, 70% ότι τον αγκαλιάζουν και 23% ότι κάνουν μασάζ. Από εκείνους που έκαναν τουλάχιστον ένα από αυτά τα παραπάνω, το 20% ανέφερε ότι έκανε και τα τρία, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε προτιμούσε το φιλί, αλλά όχι τις αγκαλιές ή το μασάζ.

Μεταξύ των ατόμων κάτω των 30 ετών, το 20% δήλωσε ότι το φιλί κατά τη διάρκεια του σεξ θα έδειχνε μεγάλη οικειότητα. Επίσης, όσοι φιλούσαν κατά την σεξουαλική επαφή ήταν επίσης πιο πιθανό να αγκαλιάζουν. Τέλος, εκείνοι που έκαναν τουλάχιστον μία από τις τρεις πράξεις ήταν τρεις φορές πιο πιθανό να δηλώνουν ότι αισθάνονταν μεγάλη συναισθηματική οικειότητα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής συνεύρεσης.

«Το φιλί και η αγκαλιά φαίνεται να είναι σημαντικές εκφράσεις στοργής και να σχετίζονται με τη σεξουαλική ικανοποίηση και την ικανοποίηση από τη σχέση», εξηγούν οι ερευνητές. «Επιπλέον, το φιλί, η αγκαλιά και το μασάζ έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικές πτυχές της σεξουαλικής οικειότητας».

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το φιλί είναι το μέσο για να «ζυγίσεις», ενστικτωδώς και αισθητηριακά, αν ουποψήφιος σύντροφος είναι ο κατάλληλος για να γίνει ταίρι σου. «Το φιλί στις ανθρώπινες σεξουαλικές σχέσεις είναι απόλυτα διαδεδομένο σε διάφορες μορφές, σε κάθε κοινωνία και πολιτισμό. Το συνηθίζουν και οι κοντινοί μας συγγενείς, όπως είναι οι χιμπατζήδες, αλλά είναι λιγότερο έντονο στη δική τους περίπτωση. Άρα τα παθιασμένα φιλιά είναι μοναδικά στο είδος μας», επισημαίνουν τα μέλη της έρευνας, στην οποία πάνω από 900 ενήλικες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη σπουδαιότητα του φιλιού στο στόμα τόσο στις σύντομες, όσο και στις μακροπρόθεσμες ερωτικές σχέσεις.

Ακόμα και οι ελέφαντες φιλιούνται. Όπως χαρακτηριστικά γράφει η Sheril Kirshenbaum στο βιβλίο “The Science of Kissing”, ένα φιλί αυξάνει τη σεροτονίνη, τη ντοπαμίνη, την οξυτοκίνη και την αδρεναλίνη, ενώ παράλληλα προκαλεί ευφορία. «Ένα φιλί μας ενώνει με πιθανούς συντρόφους», λέει ο Gordon Gallup, καθηγητής Ψυχολογίας στο University of Albany, «σε μία περίπλοκη ανταλλαγή περίπλοκων πληροφοριών», – άγγιγμα, μυρωδιά και… σάλιο.

Ο Kory Floyd, καθηγητής επικοινωνίας στο University of Arizona, έκανε ένα πείραμα σε 52 ζευγάρια, χωρίζοντας τα σε δύο γκρουπ. Στο ένα γκρουπ ζητήθηκε να αυξήσουν τα φιλιά τους για 6 εβδομάδες, ενώ στο άλλο γκρουπ ζητήθηκε να κρατήσουν την ανταλλαγή φιλιών ελεγχόμενη. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι τα ζευγάρια που έδιναν περισσότερα φιλιά είδαν το άγχος τους να μειώνεται και την ικανοποίηση στη σχέση τους να αυξάνεται.

Το φιλί στο μέτωπο

Μπορεί να μη μας φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι ένα φιλί για το οποίο πολλοί ειδικοί διαφωνούν! Η Χόλι Ρίτσμοντ, ψυχολόγος και σεξολόγος θεωρεί ότι το φιλί αυτό είναι συμπονετικό και τρυφερό. Όπως λέει, είναι κάτι ασυνήθιστο και γι’ αυτό μας μένει αξέχαστο.

Η σύμβουλος σχέσεων Τέρι Ορτμπους, από την άλλη, δεν το βλέπει και τόσο γλυκό, καθώς πιστεύει ότι είναι ένα σημάδι δύναμης και στάτους για αυτόν που δίνει το φιλί. «Είναι ένα φιλί που δίνουν οι γονείς στα παιδιά ή οι μεγαλύτεροι στους μικρότερους γενικά και σημαίνει ότι κάποιος έχει “κάτι” παραπάνω από τον άλλο. Δεν πιστεύω ότι είναι ένα φιλί που πρέπει να δίνουμε ή να μας δίνει ο σύντροφός μας».

Παρά τις διχογνωμίες, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι είναι ένα φιλί που δείχνει ιδιαίτερο δέσιμο, αυθεντική αγάπη και τρυφερότητα.

Το φιλί με κλειστό στόμα

Η σημασία του φιλιού αυτή ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Στα πρώτα χρόνια του φλερτ φίλαγε κανείς με κλειστά χείλη για να δοκιμάσει την κατάσταση και να δείξει ότι είναι προσεκτικός και δεν γίνεται πιεστικός. Σύμφωνα με τους ειδικούς στη γλώσσα του σώματος, αυτός που το δίνει θέλει να σας πει ότι του αρέσετε πολύ και σας σέβεται. Βέβαια, ας μην αφήσουμε αυτό το πολύ elegant φιλί να πάρει τα σκήπτρα, καθώς δεν έχει το πάθος και την τρυφερότητα που έχει το παρατεταμένο φιλί με γλώσσα, που εγγυάται ανταλλαγή συναισθημάτων και, συχνά, οδηγεί σε αγκαλιές και σε έρωτα…

Αλήθεια, πόσον καιρό έχετε να απολαύσετε ένα καυτό, μεθυστικό φιλί. Πάρτε έμπνευση από αυτά τα φιλιά που έγραψαν ιστορία και φιλήστε σήμερα το αγαπημένο σας πρόσωπο όπως τότε, όπως παλιά…

20 πράγματα που σίγουρα δεν ξέρετε για το φιλί

Ένα φιλί μπορεί να είναι μία λέξη με μόλις τέσσερα γράμματα, ωστόσο πρόκειται για μια λέξη με πολύ δυνατή σημασία.

Το φιλί ισοδυναμεί με μια πράξη αγάπης, εκλαμβάνεται ως μια ένδειξη εκτίμησης, περιέχει αίσθηση τρυφερότητας και φροντίδας, μα πάνω από όλα νοείται ως μια απόδειξη ότι ταιριάζει η «χημεία» δύο ανθρώπων, ότι ο έρωτάς τους είναι ζωντανός.

Tο φιλί είναι μια κίνηση, μια εμπειρία που φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους.

Υπάρχουν, όμως και μερικά πράγματα που ενδεχομένως δεν γνωρίζετε για το φιλί.

Είτε πρόκειται για κοινωνικό φιλί, είτε για φιλικό, είτε για φιλί επανένωσης, είτε για ερωτικό φιλί πάθους, υπάρχουν κάποια facts, τα οποία ίσως αγνοείτε.

1. Το 50% όλων των ανθρώπων της γης ανταλλάσσουν το πρώτο τους φιλί πριν τα 14

2. Το 66% των ανθρώπων κλείνουν τα μάτια τους κατά τη διάρκεια του φιλιού

3. Τα φιλιά μπορούν να καθορίσουν το μέλλον μιας σχέσης καθώς ενισχύουν την αίσθηση οικειότητας σε ένα ζευγάρι

4. Τα φιλιά κάνουν καλό στην υγεία. Μπορούν ακόμα και να σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο

5. Τα φιλία με ανοιχτό στόμα μεταφέρουν τεστοστερόνη

6. Οι Γάλλοι δεν είχαν κάποιο ορισμό για το «γαλλικό φιλί» μέχρι το 2013

7. Σε κάθε σας φιλί ανταλλάσσετε περίπου τα 80 εκατομμύρια διαφορετικά μικρόβια

8. Παρ΄όλα αυτά τα μικρόβια αυτά ενδυναμώνουν το ανασοποιητικό μας σύστημα

9. Το μεγαλύτερο φιλί είχε διάρκεια 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα

10. Το φιλί έχει τη δική του επιστήμη, τη φιληματολογία (μπορείτε να googlάρετε ελεύθερα)

11. Για ένα «γαλλικό φιλί» χρησιμοποιούμε όλους τους μυς του προσώπου μας, ενώ για ένα γρήγορο μόνο δύο

12. Ένα φιλί λίγων δευτερολέπτων «καίει» μέχρι και πέντε θερμίδες. Σε κάθε φιλί του ενός λεπτού καίγονται περισσότερες από 25 θερμίδες.

13. Περίπου το 2/3 των ανθρώπων, όταν φιλιούνται στο στόμα γέρνουν το κεφάλι τους προς στα δεξιά

14. Το Κάμα Σούτρα περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 είδη φιλιών, διαφορετικά μεταξύ τους

15. Φιλιά δε δίνουν μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα, κυρίως πολλά πρωτεύοντα θηλαστικά

16. Το φιλί συμβάλλει στην πρόληψη της φθοράς των δοντιών

17. Κάθε φιλί έχει περίπου 0,7 γραμμάρια λίπους και πρωτεΐνης

18. Το πρώτο κινηματογραφικό φιλί του Bollywood εμφανίστηκε σε ταινία του 1978

19. Τα φιλιά απελευθερώνουν ενδορφίνες και οξυτοκίνη, ορμόνες που μας χαρίζουν καλή διάθεση

20. Τα χείλη είναι 100 φορές πιο ευαίσθητα από τις άκρες των δαχτύλων.

