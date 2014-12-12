Τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών/τριών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Φοιτητές και φοιτήτριες που εγγράφηκαν πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθηγητή κ. Αθανάσιο Μανούρα για τη διοικητική δομή του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών, την Πρακτική Άσκηση, τις Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων, τις Δομές στήριξης των φοιτητών και φοιτητριών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων κα Χρύσα Ντιντή, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Δήμου Τρικκαίων κ. Μιχάλης Λάππας, η Κοσμήτορας στης Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας καθηγήτρια κα Χριστίνα Καρατζαφέρη και η Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος κα Μαρία Κατσαμά.