Το πρόγραμμα των αγιασμών στα σχολεία του Δήμου Μετεώρων
Καλαμπάκα | 09 Σεπ 2025, 09:11
Ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγιασμών για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Οι αγιασμοί θα τελεστούν σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
- Σχολικές Μονάδες Καλαμπάκας
- 1ο Νηπιαγωγείο – 09:00
- 2ο Νηπιαγωγείο – 09:30
- 3ο Νηπιαγωγείο – 09:00
- 4ο Νηπιαγωγείο – 09:30
- 5ο Νηπιαγωγείο – 09:00
- 1ο Δημοτικό Σχολείο – 09:00
- 2ο Δημοτικό Σχολείο – 09:00
- 3ο Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Σχολείο– 08:30
- 4ο Δημοτικό Σχολείο – 09:00
- 5ο Δημοτικό Σχολείο – 09:30
- 1ο και 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας – 09:30
- Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας – 10:00
- ΕΠΑΛ Καλαμπάκας – 10:20
- Σχολικές Μονάδες Τοπικών Κοινοτήτων
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αμπελίων: 09:00
- Γυμνάσιο Αμπελίων: 09:30
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Χρυσομηλιάς: 09:00
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αγίοφυλλου: 08:45
- Δημοτικό Σχολείο Ασπροκκλησιάς: 09:00
- Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Οξύνειας: 09:00
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Παναγίας: 09:00
- Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου: 10:00
- Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βασιλικής: 09:15
- Νηπιαγωγείο Θεόπετρας: 08:30
Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος και η Δημοτική Αρχή εύχονται σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια δημιουργική και γόνιμη σχολική χρονιά, γεμάτη πρόοδο και επιτυχίες.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.