Ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγιασμών για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι αγιασμοί θα τελεστούν σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

  • Σχολικές Μονάδες Καλαμπάκας
  • 1ο Νηπιαγωγείο – 09:00
  • 2ο Νηπιαγωγείο – 09:30
  • 3ο Νηπιαγωγείο – 09:00
  • 4ο Νηπιαγωγείο – 09:30
  • 5ο Νηπιαγωγείο – 09:00
  • 1ο Δημοτικό Σχολείο – 09:00
  • 2ο Δημοτικό Σχολείο – 09:00
  • 3ο Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Σχολείο– 08:30
  • 4ο Δημοτικό Σχολείο – 09:00
  • 5ο Δημοτικό Σχολείο – 09:30
  • 1ο και 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας – 09:30
  • Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας – 10:00
  • ΕΠΑΛ Καλαμπάκας – 10:20
  • Σχολικές Μονάδες Τοπικών Κοινοτήτων
  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αμπελίων: 09:00
  • Γυμνάσιο Αμπελίων: 09:30
  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Χρυσομηλιάς: 09:00
  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αγίοφυλλου: 08:45
  • Δημοτικό Σχολείο Ασπροκκλησιάς: 09:00
  • Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Οξύνειας: 09:00
  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Παναγίας: 09:00
  • Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου: 10:00
  • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βασιλικής: 09:15
  • Νηπιαγωγείο Θεόπετρας: 08:30

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος και η Δημοτική Αρχή εύχονται σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια δημιουργική και γόνιμη σχολική χρονιά, γεμάτη πρόοδο και επιτυχίες.