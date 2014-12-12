Ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγιασμών για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι αγιασμοί θα τελεστούν σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Σχολικές Μονάδες Καλαμπάκας

1ο Νηπιαγωγείο – 09:00

2ο Νηπιαγωγείο – 09:30

3ο Νηπιαγωγείο – 09:00

4ο Νηπιαγωγείο – 09:30

5ο Νηπιαγωγείο – 09:00

1ο Δημοτικό Σχολείο – 09:00

2ο Δημοτικό Σχολείο – 09:00

3ο Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Σχολείο– 08:30

4ο Δημοτικό Σχολείο – 09:00

5ο Δημοτικό Σχολείο – 09:30

1ο και 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας – 09:30

Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας – 10:00

ΕΠΑΛ Καλαμπάκας – 10:20

Σχολικές Μονάδες Τοπικών Κοινοτήτων

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αμπελίων: 09:00

Γυμνάσιο Αμπελίων: 09:30

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Χρυσομηλιάς: 09:00

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αγίοφυλλου: 08:45

Δημοτικό Σχολείο Ασπροκκλησιάς: 09:00

Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Οξύνειας: 09:00

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Παναγίας: 09:00

Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου: 10:00

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βασιλικής: 09:15

Νηπιαγωγείο Θεόπετρας: 08:30

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος και η Δημοτική Αρχή εύχονται σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια δημιουργική και γόνιμη σχολική χρονιά, γεμάτη πρόοδο και επιτυχίες.