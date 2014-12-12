Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας ήταν και η σύνταξη ενός ψηφίσματος "για ανάκληση δίωξης του δημάρχου και 20 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής" το οποίο έφερε στη συνεδρίαση η παράταξη του ΚΚΕ. Τι δουλειά έχει η Θεσσαλία με την Καισαριανή; Απορίας άξιον.

Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Αττικής πόλης κατηγορούνται για «παράβαση καθήκοντος με δόλο» και καλούνται να απολογηθούν στην "Αποκεντρωμένη" διότι απέφυγαν να κάνουν έφεση - όπως επιτάσσει ο νόμος -, σε απόφαση δικαστηρίου το οποίο κέρδισαν πέντε συμβασιούχοι του Δήμου τους. Οι τελευταίοι, παρά την λήξη της σύμβασης, συνεχίζουν να εργάζονται ως ...αορίστου χρόνου.

Η αλληλεγγύη στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου για εργασία είναι αυτονόητη αλλά ο σεβασμός απέναντι στο νόμο αποτελεί υποχρέωση όλων, πόσω μάλλον των αιρετών αρχόντων. Αμ δε... Από τους 36 περιφερειακούς συμβούλους που πήραν μέρος στην ψηφοφορία (ο Κουρέτας έλειπε) οι 31 (Αγοραστού συμπεριλαμβανομένου) τάχτηκαν υπέρ του αντάρτικου του δημάρχου Καισαριανής.

Τη νομιμότητα (και την κοινή λογική) υπερασπίστηκαν μόλις πέντε Περιφερειακοί σύμβουλοι (Απόστολος Καναβός, Χρύσα Ντιντή, Νικόλαος Ντίτορας, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, Χρύσα Τσαγανού).

Δυστυχώς για μερικούς οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι σεβαστές μόνο όταν τους βολεύουν. Ο λαϊκισμός σε όλο του το μεγαλείο...

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, από τη στήλη kampos Land