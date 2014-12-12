Τα Τσιτσάνεια 2025, που διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Π.Ε. Τρικάλων ξεκινούν την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 9.00 μ.μ. στο Μουσείο Τσιτσάνη με το Λαϊκό Μπελκάντο, όπου η Ορχήστρα Τρικάλων συναντά την Κορίνα Λεγάκη.

Το «μπελκάντο» (bel canto) είναι τρόπος τραγουδιού και μουσικής σύνθεσης. Η καταγωγή του είναι από την όπερα, την οπερέτα και τις παραλλαγές και διασκευές θεατρικής μουσικής όπως καθιερώθηκαν στις ζωντανές παραστάσεις σε καφέ σαντάν και καφέ αμάν, στις αρχές του εικοστού αιώνα. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των τραγουδιών με μπελκάντο αναφορές είναι η επιμονή στην «μεγάλη» μελωδία και στα ερμηνευτικά στοιχεία με θεατρικές επιρροές και αναφορές, μαζί με στίχο που αφηγείται ιστορίες με ερωτικά πάθη και αισθηματικές εντάσεις.

Η επίδραση του μπελκάντο στο Ελληνικό τραγούδι υπήρξε έντονη και καθοριστική, από το Σμυρνέικο τραγούδι μέχρι το Λαϊκό τραγούδι των δεκαετιών του ‘50 και του ’60, με δεκάδες αριστουργηματικών συνθέσεων, στίχων και ερμηνειών. Οι περισσότεροι (αν όχι όλοι οι) Έλληνες δημιουργοί Λαϊκών τραγουδιών έχουν αφήσει εξαιρετικά δείγματα γραφής στο πεδίο του μπελκάντο τρόπου και ύφους.

Το πρόγραμμα της παράστασης περιλαμβάνει ένα απάνθισμα από τα ομορφότερα λαϊκά τραγούδια που έχουν μπελκάντο ύφος, με κύρια αναφορά στο έργο των Τρικαλινών δημιουργών.

Πρόκειται για τραγούδια που φέρουν την υπογραφή των μεγάλων της «Τρικαλινής Σχολής» του Λαϊκού μας τραγουδιού, όπως ο Τσιτσάνης, ο Καλδάρας, ο Βίρβος, ο Κολοκοτρώνης, ο Σαμολαδάς αλλά και για τραγούδια άλλων σημαντικών συνθετών με Θεσσαλική καταγωγή, αλλά και από όλη την Ελλάδα (Δερβενιώτης, Καραπατάκης, Μπακάλης, Μανισαλής, Παπαϊωάννου, Χιώτης, Ζαμπέτας, Πάνου, κ.ά.), πολλά από τα οποία έχουν γραφτεί σε στίχους επιφανών Θεσσαλών στιχουργών. Ποιος δεν ξέρει τα: «Αχάριστη», «Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει», «Πάρε τα χνάρια μου», «Απόψε φίλα με», «Ιστορία μου» και πολλά άλλα.

Τραγουδά η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κορίνα Λεγάκη, που συνεργάζεται με μια ομάδα εκλεκτών μουσικών που ζει και εργάζεται στα Τρίκαλα.

Ενορχηστρώνει ο Σάκης Κοντονικόλας, καταξιωμένος μουσικός και σολίστ του πιάνου.

Το λαμπρό μουσικό υλικό της παράστασης υποστηρίζει μια εξαμελής ορχήστρα διακεκριμένων μουσικών εκτελεστών.

Συντελεστές της ορχήστρας

Πιάνο – ενορχήστρωση: Σάκης Κοντονικόλας

Μπουζούκι: Βασίλης Μητσιάκης

Κιθάρα / Λαούτο: Γιώργος Ρέτος

Βιολί: Στέφανος Σεκέρογλου

Κλαρίνο: Νεκτάριος Παπαγεωργίου

Μπάσο: Γιάννης Καρακαλπακίδης