Με καύσιμα από τη Ρουμανία φαίνεται ότι λειτουργούσε η «μηχανή» του κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI με τους αστυνομικούς να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν χώρο αποθήκευσης στη Σίνδο για τη μετάγγιση καυσίμων από τη Ρουμανία που στη συνέχεια διακινούσαν παράνομα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διαλύτες που έφερνε από Βουλγαρία και Ρουμανία για να αλλοιώνει τα καύσιμα και να τα διοχετεύει σε πρατήρια του εγκληματικού δικτύου.

Από τις συλλήψεις οι περισσότερες (13) έχουν γίνει στην Αττική ενώ οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες και σε ένα άτομο στον Βόλο, δύο στα Τρίκαλα, τρία στη Θεσσαλονίκη, δύο στην Ηγουμενίτσα και ένα στη Σπάρτη.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, επίσης, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.



Oι συλληφθέντες αναμένεται να κατηγορηθούν για λαθρεμπόριο καυσίμων, φοροδιαφυγή και εξαπάτηση οδηγών καθώς έβαζαν στα αυτοκίνητα λιγότερη ποσότητα καυσίμων από αυτή που αναγραφόταν στις αντλίες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες σε αρκετά από τα ελεγχόμενα πρατήρια εντοπίστηκε λογισμικό παρέμβασης στα συστήματα εισροών-εκροών.

