Ο Δήμος Μετεώρων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υποδομών Πρώτων Βοηθειών και της προστασίας της δημόσιας υγείας, προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες στην τοποθέτηση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στην Τοπική Κοινότητα Μαλακασίου.

Η παράδοση του απινιδωτή πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Μετεώρων κ. Λευτέρη Αβραμόπουλο, παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Συντονιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιου Ρουστάνη. Τον απινιδωτή παρέλαβε η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μαλακασίου κα Καλυψώ Μακρή.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Δήμου για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες κοινότητες, όπου η άμεση πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα είναι κρίσιμη.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, προβλέπεται να εξοπλιστούν με απινιδωτή και άλλες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Μετεώρων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε κάθε γωνιά του Δήμου.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμος, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, συνεχίζει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου, με θέμα την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη σωστή χρήση απινιδωτή. Στόχος της δράσης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των πολιτών, ώστε να είναι σε θέση να παρέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει να επενδύει στον άνθρωπο με δράσεις που ενισχύουν την υγεία, την πρόληψη και την ασφάλεια των δημοτών.