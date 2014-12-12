Στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστας Σκρέκας, υποδέχθηκε τον Ανδρέα Λοβέρδο, καλωσορίζοντας τον στη μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της χώρας.

Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί σήμερα τη σταθερή δύναμη που εγγυάται την ομαλότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τη συλλογική ενότητα. Μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνών αβεβαιοτήτων και πολιτικών προκλήσεων συνεχίζει να αποδεικνύει ότι διαθέτει το σχέδιο και την αποφασιστικότητα διασφαλίζοντας την πρόοδο της Ελλάδας.

Ευχόμαστε καλή αρχή και καλή δύναμη, ώστε όλοι μαζί να εργαστούμε με ενότητα και αποφασιστικότητα για μια ισχυρή, σύγχρονη και ευρωπαϊκή Ελλάδα.