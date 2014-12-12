Ο ίδιος μιλώντας στην Εφημερίδα των Συντακτών δηλώνει πως μένει στο σπίτι του πατέρα του και διαψεύδει πως είναι μέλος της Ν.Δ.

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας -με πηγή, πάντα, την επίσημη πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2023 και 2024- για τη μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα του Κωνσταντίνου Ούτρα. Σε 770.000 ευρώ είχαν υπολογιστεί οι επιδοτήσεις της οικογένειας (βλ. φύλλο Παρασκευής της «Εφ.Συν.»), τελικώς, όμως, οι επιδοτήσεις ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ. Ο κ. Ούτρας σε δηλώσεις του απαντά ότι είναι επιδοτήσεις που δικαιούται, ότι είναι όλα καθαρά και ελεγμένα.

Εν αρχή τα (νέα) στοιχεία: επιδοτήσεις έλαβαν και τα δύο αγόρια του Κων. Ούτρα, όπως αποτυπώνεται στις λίστες του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, το 2023 ο Δημήτριος Κ. Ούτρας πήρε επιδότηση 154.374,58 ευρώ. Αθροιστικά, η οικογένειά του πήρε περίπου 721.992,25 ενώ η ευρύτερη οικογένεια (αδελφός, αδελφή κοκ.) πήρε άλλα 192.472,92 ευρώ. Σύνολο: 914.465,17 ευρώ.

Για το 2024, όμως, τα πράγματα πήγαν ακόμη καλύτερα για την οικογένεια Ούτρα, αφού υπερέβη το άτυπο όριο του 1 εκατ. Στο ρεπορτάζ της περασμένης Παρασκευής πρέπει να προστεθούν και οι δηλώσεις των δύο γιων του Κων. Ούτρα, Δημήτρη και Σωτήρη. Ο μεν πρώτος πήρε 168.476,08, ο δε δεύτερος, στην πρώτη δήλωση που έκανε, πήρε 180.379,29 ευρώ. Κατά συνέπεια, η στενή οικογένεια είναι στα 976.687,90 ευρώ, με την προσθήκη, όμως, άλλων 124.996,74 από την ευρύτερη οικογένεια, συνολικά η οικογένεια Ούτρα πήρε για το έτος 2024 το ποσό του 1.101.684,64 ευρώ. Επαναλαμβάνουμε ότι το να παίρνει κανείς επιδοτήσεις δεν είναι προς ψόγο. Αρκεί να έχει τα αναγκαία δικαιολογητικά, θέμα στο οποίο απαντά ο κ. Ούτρας.

Οι απαντήσεις

Ο Κων. Ούτρας σε δηλώσεις του σε κανάλια (Open, Star) αλλά και σε τοπικά μέσα ενημέρωσης έδωσε διεξοδικές απαντήσεις για όλα τα ζητήματα που τον αφορούσαν. Και πρώτα για τις επιδοτήσεις: «Δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Τα δηλώνω όλα και αν δείτε τους τζίρους που έχει η μονάδα μου θα δείτε αν δικαιούμαι κάποια χρήματα ή δεν δικαιούμαι». Ολα είναι ελεγμένα και καθαρά, πρόσθεσε και συνέχισε: «Είμαι εδώ και χρόνια ο μεγαλύτερος παραγωγός βόειου κρέατος στην Ελλάδα… Σε ό,τι αφορά το ύψος των επιδοτήσεων, τα έχουν κάνει… μπάχαλο. Ατομα άσχετα, τα συνδέσανε με μένα… Εχω ελεγχθεί και είμαι ένας από τους ανθρώπους που ελέγχεται τις περισσότερες φορές που θα έρθει, όχι έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ενωση».

Ενώ έδωσε ακόμη μία διευκρίνιση για το ύψος της οικογενειακής επιδότησης: «Δεν παίρνω εγώ 500.000 ευρώ. Η οικογένειά μου παίρνει 500.000 ευρώ, όσοι ασχολούνται με αυτή τη δουλειά, που είναι δέκα άτομα…».

Ως εκ τούτου, το δημοσίευμα της εφημερίδας μας είναι απόλυτα ψευδές, υποστήριξε. (Επαναλαμβάνουμε, πάντως, ότι το μόνο που κάναμε εμείς, ήταν να ανατρέξουμε στα δημοσιευμένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ…) Συγχρόνως, ανέφερε πως δεν θα μπει στο παιχνίδι της ανθρωποφαγίας, της σπίλωσης και της κατασυκοφάντησης συνειδήσεων και ανθρώπων που είναι πέρα για πέρα νόμιμοι στην επαγγελματική τους πορεία, όπως ο ίδιος. Ο Κώστας Ούτρας υπεραμύνθηκε επίσης της άποψης πως στην αποζημίωση που έλαβε η κτηνοτροφική μονάδα του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, τόσο για τον ίδιο όσο και για μέλη της οικογένειάς του.

Ενώ προς επίρρωσιν της οικογενειακής οικονομικής κατάστασής του είπε και αυτό: «Σπίτι δικό μου δεν έχω, μένω στου πατέρα μου».

Τέλος, ο κ. Ούτρας προσπάθησε να αποτινάξει από πάνω του την ιδιότητα του «γαλάζιου» αυτοδιοικητικού παράγοντα (υπενθυμίζεται ότι μέχρι πέρυσι ήταν αντιδήμαρχος στον Δήμο Πύλης, αρμόδιος για τα τεχνικά έργα). «Δεν είμαι εγγεγραμμένος σε κανένα κόμμα. Οποιος βρει δική μου υπογραφή ότι ανήκω, ότι είμαι γραμμένος σε κάποιο κόμμα και έχω ψηφίσει μία φορά, να μου τη φέρει», δήλωσε.

Ενώ για τις φωτογραφίες του με υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και τον νυν γραμματέα -και συντοπίτη του- Κώστα Σκρέκα, έδωσε την εξής απάντηση: «Είμαι πρόεδρος των αγελαδοτρόφων και με τον κύριο Αυγενάκη, όπως και με τον κύριο Σκρέκα, είχαμε σχολιάσει τα κακώς κείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υποστελέχωση των κτηνιατρείων». Υπενθυμίζεται ότι στην ανάρτηση που είχε κάνει και η οποία συνόδευε τη φωτογραφία του με τον Λευτέρη Αυγενάκη, ο ίδιος ο κ. Ούτρας σημείωνε ότι είχαν συζητήσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο… φαντομάς

Αν, όμως, για κάποιους οι λίστες με όλα τα ποσά είναι προσβάσιμες στους πάντες, για κάποιους άλλους υπάρχει… σκοτάδι. Στην επίσημη λίστα που δημοσιεύει κάθε χρόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τους 100 ΑΦΜ με την υψηλότερη επιδότηση, υπάρχει και ένα όνομα που προκαλεί απορίες: πρόκειται για τον «Αριστοτέλη Α.» από τον Νομό Πέλλας. (Διευκρινίζεται ότι στη λίστα των 100, ο Οργανισμός δημοσιεύει μόνο το μικρό όνομα.) Ο περί ου ο λόγος κτηνοτρόφος δεν είχε πάρει επιδότηση το 2023, αλλά το 2024 εκτοξεύεται στην πρώτη θέση με 243.244,34 ευρώ. Είναι, με άλλα λόγια, ο πρώτος των πρώτων. Από μια πρώτη, ωστόσο, έρευνα στις αναλυτικές λίστες του Οργανισμού, δεν εντοπίζεται κτηνοτρόφος στην Πέλλα με το όνομα αυτό.

Σε δηλώσεις του (στο Mega) ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, Στράτος Σιμόπουλος, παρατήρησε, τέλος, πως δεν είναι δυνατόν να είναι γραμματέας Κοινοτικών Πόρων η Καλλιόπη Σεμερτζίδου και, την ίδια ώρα, να κάνει επίδειξη πλούτου με Φεράρι και Πόρσε.

trikalaenimerosi.gr (απο το ρεπορτάζ Toυ Νίκου Παπαδημητρίου στην Εφ.Συν.)