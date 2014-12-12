Ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας περιόδεψε στα ορεινά του Δήμου Πύλης επισκεπτόμενος την Μεσοχώρα Δημοτική Κοινότητα της (Δ.Ε. Πινδέων), συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Έργων κ. Σωτήρη Χατζή, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθυρρεύματος κ. Χρήστο Ρούσσα, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Βασίλειο Αναγνώστου όπου τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοχώρας κ. Αθανάσιος Σακκάς.

Στην συνέχεια ο κ. Μαράβας συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Χωριού κ. Σακκά και από τους συνεργάτες του, πέρασε από όλα τα μαγαζιά του Χωριού χαιρετώντας όλους τους κατοίκους ντόπιους και ετεροδημότες που τον υποδέχτηκαν με ζεστασιά, αφιερώνοντας αρκετό χρόνο μαζί τους συνομιλώντας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Χωριό.

Τα κύρια προβλήματα που αναπτύχθηκαν και τέθηκαν τόσο από τον Πρόεδρο κ. Σακκά όσο και από τους κατοίκους ήταν συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου και της πλατείας του Χωριού. Ο Δήμαρχος κ. Μαράβας τους άκουσε με προσοχή υποσχέθηκε να προβεί σε ενέργειες ώστε να επισπευτούν οι εργασίες για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

Επίσης ο Δήμαρχος κ. Μαράβας και οι συνεργάτες του κατά την διάρκεια της πολύωρης παραμονής τους στην Μεσοχώρα είχαν μια ευχάριστη έκπληξη συναντώντας την κ. Νίκη Χονδρού- Γόντικα συνταξιούχο Συμβολαιογράφο καταγόμενη από την Μεσοχώρα, όπου πρόσφερε στον Δήμαρχο και στους συνεργάτες του ένα βιβλίο που το έγραψε η ίδια, με τίτλο «ΠΑΜΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑ»

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει στοιχεία από την ιστορία του Χωριού, το φυσικό της κάλλος, τι καθημερινές συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα.