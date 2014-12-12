Tην Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί η κηδεία του 62χρονου Θανάση Αλεξίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Ο 62χρονος συνταξιούχος δάσκαλος, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Δραστήριος επιχειρηματίας, καθώς πριν από 30 χρόνια δημιούργησε τα καθαριστήρια ΑΤΤΙΚΟ, σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευτυχία Ζιώζιου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αικατερίνη Αλεξίου, Χριστίνα Αλεξίου

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Χρήστος Αλεξίου, Αικατερίνη Ζιώζιου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Κυριακή 7 – 9 – 2025και ώρα 11.30π.μ.

Ο καφές θα προφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».