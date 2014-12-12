Eνα τζιπ μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα καταστήματος πώλησης.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο Δέλτα Καλαμπάκας στα Τρίκαλα, ενώ από σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε τουλάχιστον τρία οχήματα της έκθεσης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

trikalaenimerosi.gr