Τέταρτος στον κόσμο σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου αναδείχθηκε ο Καθηγητής και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, σύμφωνα με την κατάταξη που βγαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή από το AD Scientific Index (Alper-Doger Scientific Index), το οποίο προσφέρει το ευρύτερο φάσμα κλάδων, παρέχοντας αναλύσεις σε 13 κύρια πεδία και 197 υπό κλάδους σε παγκόσμιο, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αυτές οι αναλύσεις μπορούν να βασίζονται σε δείκτες όπως ο δείκτης H, ο δείκτης i10 και ο αριθμός αναφορών, καθώς και οι τιμές τους από τα τελευταία 6 χρόνια. Από τις 5 Νοεμβρίου 2024, οι κατατάξεις είναι σύμφωνα με το Total H Index.

Η επιτυχία του καθηγητή Δημήτρη Κουρέτα αποτελεί σημαντική αναγνώριση για το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο των ελληνικών πανεπιστημίων. Ως επιστήμονας με μακροχρόνια πορεία στη βιοχημεία και την τοξικολογία, ο Κουρέτας έχει συμβάλλει στην ανάδειξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως κέντρο πρωτοποριακής έρευνας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Οι καινοτόμες μελέτες του, που εστιάζουν στη δράση των φυτικών φαινολών, το οξειδωτικό στρες και τα βιολειτουργικά τρόφιμα, προωθούν τη φήμη των ελληνικών ιδρυμάτων ως αξιόλογων ερευνητών. Τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και δείχνουν ότι τα πανεπιστήμια μπορούν να παράγουν ερευνητικό έργο με παγκόσμια επίδραση.

Επιπλέον, η παρουσία τέτοιων επιστημόνων συμβάλλει στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων και στη συνεργασία με διεθνείς ερευνητικούς φορείς, ενδυναμώνοντας τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη​.

Το ευχαριστώ του Δ. Κουρέτα

Ο Δημήτρης Κουρέτας, με ανάρτηση του ευχαριστεί όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του αλλά και τον ενέπνευσαν να ασχοληθεί με την έρευνα.

Αναλυτικότερα έγραψε: Σύμφωνα με την λίστα AD Scientific Index 2025 που κυκλοφόρησε χθες και αξιολογεί όλους τους ερευνητές παγκοσμίως, βάση του δημοσιευμένου έργου τους διεθνώς και της αναγνώρισης από την διεθνή κοινότητα σε διάφορα επιστημονικά πεδία, του καθένα. Το αποτέλεσμα, στο πεδίο oxidative stress markers, Ranking based on selection, Dimitrios Kouretas, University of Thessaly, Department of biochemistry biotechnology, Greece, Ranking 1.

Μετά από 29 χρόνια προσφοράς στο πεδίο, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και κυρίως τους Fotis Tekos, Zoi Skaperda, Periklis Vardakas, Maria Nechalioti, Sotirina Makri, Anastasia Patouna, Gasdroga Maria, Thanos Tsioras, Thomas karabatzakis, Ioannis Kyriazis, Maria Kourti, Νίκος Γκουτζουρέλας, Dimitris Stagkos, και άλλους 139 φοιτητές μου που έκαναν την διπλωματική τους μαζί μου.

Όλοι αυτοί έφεραν την πρώτη θέση στο πεδίο μας παγκόσμια. Τους δασκάλους μου Ορφέας Αντώνογλου, Joanna Yana Floros, και κυρίως Charitini Nepka. Από την μικρή Λάρισα μέσα σε χιλιάδες εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Το μυστικό είναι ένα, δουλειά, δουλειά, δουλειά…