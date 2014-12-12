Συνελήφθη, χθες το βράδυ σε περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, μία γυναίκα διότι κατελήφθη να κατέχει δύο συσκευασίες με ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης, συνολικού βάρους 34,9 γραμμαρίων, μία συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης και τρίμματα καπνού, βάρους 2,2 γραμμαρίων και μία συσκευασία με ποσότητα άγνωστης λευκής σκόνης, βάρους 0,4 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

(*) Επίσης συνελήφθησαν, σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Μετεώρων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, 3 άνδρες, διότι κατελήφθησαν να κατέχουν μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, βάρους 1,4 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.