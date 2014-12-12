Στη σκιά της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, που ζητεί την εκταφή του γιου του Ντένις, το ζήτημα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη μπήκε ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης είχαν υποβληθεί ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη τρία αιτήματα για εκταφή δύο θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από τον Παύλο Ασλανίδη και τον Χρήστο Τηλκερίδη, και απορρίφθηκαν από τον ανακριτή, ενώ μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου, οπότε παραδόθηκε η δικογραφία, δεν είχε υποβληθεί άλλο αίτημα.

Όπως γράφει η Καθημερινή (Σοφία Σπίγγου), η πρώτη αίτηση του Παύλου Ασλανίδη κατατέθηκε στο τέλος του 2024. Ο ανακριτής εξέδωσε απορριπτική διάταξη και για νομικό λόγο, αλλά και για λόγο ουσίας: Tο αίτημα κρίθηκε πρόωρο καθώς αναμενόταν ακόμη η έκθεση του καθηγητή του ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη σχετικά με την αιτία της πυρόσφαιρας. Ο κ. Ασλανίδης προσέφυγε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και φέρεται να έλαβε την ίδια απάντηση. Ωστόσο, το 2025 επανήλθε με νέο αίτημα για να λάβει την ίδια απάντηση και από τον ανακριτή και από το συμβούλιο. Το σκεπτικό πίσω από την απόρριψη, σύμφωνα με πληροφορίες, βασίστηκε στον συνδυασμό των εκθέσεων τριών καθηγητών πανεπιστημίων (Καρώνης, Τσακιρίδης, Πασπαλάς) που κατά τις δικαστικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Τον περασμένο Μάιο υπέβαλε σχετικό αίτημα και ο κ. Τηλκερίδης, το οποίο απορρίφθηκε με σημείωμα από τον ανακριτή, με το σκεπτικό ότι ζητείται η εκταφή για να αποδειχθεί το παράνομο φορτίο, το οποίο από τους καθηγητές έχει αποκλειστεί. Μάλιστα, ο κ. Τηλκερίδης, ο οποίος έχασε τον γιο του Αγγελο στο δυστύχημα, δεν προσέφυγε κατά της απάντησης του ανακριτή.

Στο στάδιο που βρίσκεται η δικογραφία για να ζητηθεί εκταφή απαιτείται εισαγγελική παραγγελία, διαφορετικά μετά την τριετία, δηλαδή στις 28 Φεβρουαρίου 2026, μπορεί να αιτηθεί ο συγγενής θύματος ελεύθερα την εκταφή. Το ζήτημα έφτασε με τη μορφή εξώδικης δήλωσης στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με χθεσινή ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στο αίτημα εκταφής για την ανάδειξη της αλήθειας σχετικά με την ύπαρξη παράνομης καύσιμης ύλης, επισημαίνει ότι «η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα (εισαγγελέας Εφετών και πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο)». Βέβαια, δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει πως έχουν κατατεθεί αντίστοιχα αιτήματα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απορριφθεί, ενώ υπογράμμισε ότι «σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα». Δικαστικές πηγές αναφέρουν στην «Καθημερινή» σχετικά με το ενδεχόμενο κατάθεσης αιτήματος εκταφής για ταυτοποίηση σορού ότι κάθε ιατροδικαστική έκθεση συνοδευόταν από έκθεση ταυτοποίησης DNA, πιστοποιητικό θανάτου και έγγραφο παράδοσης σορού. «Ο,τι παραδόθηκε έχει ταυτοποιηθεί και πιστοποιηθεί ξεχωριστά. Υπάρχει αναγνώριση και πιστοποίηση και από την ομάδα αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών», σημειώνει η ίδια πηγή.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Σοφίας Σπίγγου στην Καθημερινή)