Η ογκώδης δικογραφία διαβιβάζεται πλέον στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο οποίος θα μελετήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μελέτη της υπόθεσης έχει ήδη ξεκινήσει από την πρόεδρο του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού και αναμένεται άμεση κλήση για προσδιορισμό της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δίκη δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν την άνοιξη του 2026, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.
Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας, προϊστάμενοι διοίκησης, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, καθώς και δύο υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών. Επτά εξ αυτών αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, ακολουθώντας την πορεία που αποδίδεται στον πρώην υφυπουργό Τριαντόπουλο.
Στο μεταξύ, εντάσεις προκαλεί η έκθεση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης, απορρίπτεται το ενδεχόμενο ύπαρξης παράνομου φορτίου ή εύφλεκτης ύλης στο βαγόνι, ενώ δεν εντοπίζονται ίχνη καύσης που να συνηγορούν υπέρ ενός τέτοιου σεναρίου.
Η συγκεκριμένη έκθεση έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση οικογενειών των θυμάτων και των τεχνικών τους συμβούλων, οι οποίοι κάνουν λόγο για αόριστες εκτιμήσεις και ελλιπείς απαντήσεις.
Χαρακτηριστική είναι η δημόσια τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού, συμβούλου οικογενειών θυμάτων, η οποία εκφράζει ευθέως την αγανάκτησή της για την τροπή της υπόθεσης και τη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων.
Ορισμένες οικογένειες θυμάτων κατηγορούν επίσης ότι ο ανακριτής έκλεισε με fast-track τις διαδικασίες προανάκρισης μετά το πόρισμα της πυροσβεστικής. Υποστηρίζεται επίσης ότι το πόρισμα δεν έχει λάβει υπόψιν τα ευρήματα του ΕΔΟΑΣΑΜ.
