Κατηγορηματικά απέναντι στη δημοσίευση εικόνων με τις σακούλες που περιείχαν τμήματα των σορών των παιδιών που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών, τοποθετήθηκε ο Νίκος Πλακιάς.

Με ανάρτησή του στο X, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στο δυστύχημα, τονίζει πως το να βλέπουν οι γονείς τις σακούλες είναι τρομερά «επώδυνο» και εκφράζει την απορία αν η δημοσίευση έγινε κατόπιν συναίνεσης των γονιών.

«Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους.

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό;

Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;», γράφει ο Νίκος Πλακιάς.

Μάλιστα σημειώνει πως τέτοιες φωτογραφίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

«Δεν υπάρχουν στην δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς; Δεν θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη; Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις ΜΑΝΕΣ ! κάθε ημέρα;»

iefimerida.gr