Γράφει ο Δρ. Κώστας Πατέρας D. Ed., M. Ed., Ph.D.

Η κλιματική αλλαγή, που αλλάζει τις μέχρι πρότινος γνωστές εποχές και φέρει … σεισμούς, λιμούς, καταποντισμούς, ξηρασία και ερημοποίηση, φαίνεται, πως ποδογετεί και την πολιτική ζωή του τόπου.

Μια πολιτική ζωή γεμάτη ψέματα, ανικανοποίητες υποσχέσεις, φόρους επί φόρων, ακρίβεια, αισχροκέρδεια, δυστυχία και ανατροπές.

Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο δηλ. τις ανατροπές.

Συντριβή υπέστη ο Σουλτάνος της Τουρκίας στις Δημοτικές Εκλογές, αφού, παρά την ολοκληρωτική νοοτροπία, έχασε, παταγωδώς, τόσο στην Κων/πολη, όσο και στην Σμύρνη όσο και στην Άγκυρα. Τα ποσοστά του έπεσαν χαμηλά, παρά την αισιοδοξία του.

Τα σχέδια του Ερντογάν ανατράπηκαν αλλά πάντα είναι επικίνδυνος, για την χώρα μας. Όχι βέβαια ότι και οι νέοι Άρχοντες της γειτονικής χώρας, όταν έρθουν στην εξουσία, δηλ. οι κεμαλιστές, θα ναι καλύτεροι.

Παρά ταύτα ο Ερντογάν, που ήταν το «μαύρο πρόβατο» για την Αμερική και την Ε.Ε., που κάθε τόσο τους υποτιμούσε, τους απειλούσε και τους ύβριζε, κλήθηκε στον Λευκό Οίκο από τον Μπάϊντεν, για τις αρχές Μαίου.

Ο Μητσοτάκης, που ήθελε πολύ μια τέτοια συνάντηση, «έφαγε πόρτα» κατά … πρόσωπο.

Η ξαφνική πρόσκληση, στις Η.Π.Α. είναι μία αναβαθμισμένη πολιτική κίνηση, που δικαιολογημένα ανησυχεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο οποίος επιμένει να επισκεφθεί, τον Μάιο, την Άγκυρα, για να δει τον ηττημένο Ερντογάν, που πάντα είναι απρόβλεπτος, για την χώρα μας.

Τι κρύβεται πίσω από την πρόσκληση αυτή;

Οικονομικά συμφέροντα, με πωλήσεις πολεμικού υλικού, σε μια χώρα των περίπου 84 εκατομμύριων ανθρώπων. Οι μεγάλες χώρες δεν έχουν φιλία, κοιτάξουν τα συμφέροντά τους.

Θα πάρουν τα F16 block, για να τα χρησιμοποιήσουν σε γειτονικές χώρες και ποιος ξέρει, εάν δεν μπουν ξανά στην γραμμή παραγωγής και για τα F.35.

Η ταπεινωτική ήττα του Ερντογάν στο εσωτερικό …. Ξεπλένεται από την πρόσκληση στις Η.Π.Α.

Από την Ελλάδα, οι Αμερικανοί, τα πήραν όλα στην Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη και στις άλλες βάσεις ανά την χώρα, χωρίς να δώσουν τίποτε.

Αυτή η κατάσταση δυσκολεύει πολύ περισσότερο την κυβέρνηση, όσον αφορά τα εσωτερικά μας θέματα. «όλα καλά και όλα ωραία», που λέγει ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Η κοινωνία έχει κουραστεί από την οικονομική κατρακύλα. Τα πάντα έχουν ακριβύνει και η ενέργεια έβαλε … φωτιά, στις άδειες τσέπες των πολιτών.

Δεν είναι όλα … ανθηρά, αφού η αγορά δεν έχει ζεστό χρήμα.

Ο τζίρος μειώνεται και οι επαγγελματίες, φορούν… κυάλια, για να βρουν τους πελάτες.

Τα νοικοκυριά έχουν περιορίσει τις αγορές καθώς και την ποιότητα των προϊόντων.

Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για 15 ημέρες και η αύξηση του κατωτάτου μισθού πέφτει στις πλάτες των επιχειρήσεων, χωρίς την παραμικρή βοήθεια του κράτους.

Ανύπαρκτοι είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και τα πρόστιμα, που βάζει η κυβέρνηση στους αισχροκεδούντες, δεν επανέρχονται στις τσέπες των πολιτών και φυσικά είναι χωρίς αντίκρυσμα, για την απογοητευμένη και λιμοκτονούσα κοινωνία.

Απλώς κάνουν επικοινωνιακή πολιτική. Ρίχνουν στάχτη στα μάτια της κοινωνίας.

Κανένας δεν περίμενε να γίνεται κλοπή ρεύματος ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ και να μπαίνει … καπέλο στα τιμολόγια των αθώων πολιτών.

Το σήμερα είναι τραγικό για την κοινωνία αλλά και το αύριο φαίνεται … σκοτεινό.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει ρότα και δεν γνωρίζει την καθημερινή τραγωδία των πολιτών.

Δεν νοιάζεται για την αξιοπρεπή και ανθρώπινη ζωή αλλ’ απεναντίας μοιράζει ψίχουλα, υπόσχεται μεταρρυθμίσεις και κουκουλώνει εγκλήματα.

«Μπάζωσε» τα Τέμπη, έθαψε τις υποκλοπές. Έφερε τον «γάμο» των ομοφυλόφιλων και έκανε και «επετειακό» Συνέδριο της Ν.Δ.

Ποια …. Ν.Δ.;

Η Ν.Δ. του Κων/νου Καραμανλή μάζεψε όλα τα κορυφαία στελέχη του Κέντρου και της Δεξιάς και οδήγησε την Ελλάδα στο δρόμο της προόδου, στο δρόμο της Ευρώπης, της Αξιοκρατίας και της Δημοκρατίας.

Η Ν.Δ. του Μητσοτάκη και η κυβέρνησή του μοιάζει σαν την Κουρελού του «Καραγκιόζη», που έχει μέσα από κάθε καρυδιάς… καρύδια. Πολλοί δε από αυτούς, κατά το παρελθόν, την πολέμησαν με μανία και σήμερα είναι Υπουργοί και μερικοί χωρίς ψήφο.

Αυτή η Ν.Δ. είναι ΥΒΡΙΔΙΚΗ, μεταλλαγμένη, εχθρική προς τον Λαό και φιλική προς τους Μεγαλοκαρχαρίες των Έργων, την Ενέργειας της Διατροφικής αλυσίδας και των Μ.Μ.Ε.

Πάντως από χειροκρότημα πήγε καλά η παράσταση του Συνεδρίου, αφού ο περισσότεροι ήταν «τρωκτικά» και παιδιά του κομματικού σωλήνα. Δεν είναι ο καιρός για να χάσουν το ψωμί τους.

Οι καιροί δεν είναι μενετοι.

Να γιατί είναι ορόσημο οι Ευρωεκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων ή θα ανατρέψει τον αποτυχημένο και επικίνδυνο πρωθυπουργό ή θα τον δώσει παράταση λίγων μηνών.

Βέβαια η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, που μπαίνει κι αυτή στην ουρά διαδοχής του Μητσοτάκη, μπορεί και να τον … σώσει, αφού έδωσε εντολή να γίνει «έπαρση της σημαίας των ΛΟΑΤΚΙ» σ’ όλα τα ξενοδοχεία…!

Η κατρακύλα, όσων μας κυβερνούν δεν έχει τέλος και το παιχνίδι τελείωσε (the game is over).

Δεν κοιτάζουν, που δεν υπάρχει «Κράτος Δικαίου», και πως το «Νόμος και Τάξη» ήταν μία σαπουνόφουσκα, αφού τα καθημερινά εγκλήματα τρομάζουν τους πολίτες και τα καλάσνικοφ της «Ελληνικής Μαφίας» κεηλαδούν καταμεσήμερο.

Η κυριαρχία του Μητσοτάκη και η ταυτότητα της … παρδαλής Ν.Δ. πέφτουν καθημερινά και αμφισβητούνται επίσημα από τις δημοσκοπήσεις. Τα ποσοστά είναι κάτω τον 30%.

Ο Πρωθυπουργός ψάχνει να βρει τρόπο να δραπετεύσει, αφήνοντας πίσω τα … χαλάσματα μιας κάποτε υπερήφανης χώρας.

Το επικοινωνιακό προφίλ του Μητσοτάκη καταρρέει κάτω από το βάρος του εγκλήματος των Τεμπών, το νόμο «έκτρωμα» των Γκέι, των γυναικοκτονιών, των υποκλοπών και της δυστυχίας.

Το «επιτελικό κράτος» ήταν ένα ψέμα, όπως μεγάλη απάτη ήταν και όλη η πολιτική πορεία της Ν.Δ. του Μητσοτάκη.

Η Αθήνα έγινε «Καμπούλ», όπως έλεγε ο Χρυσοχοϊδης, όταν πολεμούσε την Ν.Δ. και τώρα η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, αλλά ο Χρυσοχοϊδης έγινε Υπουργός της Ν.Δ…!

Δεν υπάρχει σεβασμός σε ΤΙΠΟΤΕ.

Αγνοεί ο Πρωθυπουργός αυτό που έλεγε ο Πλάτων (424-348 π.Χ.) ότι «σκοπός όλων των πράξεων μας πρέπει να είναι το καλό και χάριν αυτού πρέπει να πράττουμε».

Το παιχνίδι, που λέγεται Μητσοτάκης, έχει τελειώσει, γιατί έλεγε συνεχώς ψέματα και ποτέ δεν είπε την αλήθεια. «Φιλει την αλήθειαν κάν πικρά η» έλεγε ο τραγικός Σοφοκλής (496-406 π.Χ.).

Οι Ευρωεκλογές θα απαλλάξουν την Ελλάδα από την Οικογενειοκρατία, την Διαπλοκή και την Διαφθορά.



Ο Κύβος ερρίφθη… ! Alia jacta est., όπως είπε ο Ιούλιος Καίσαρ στις 10 Ιανουαρίου του 49π.Χ.