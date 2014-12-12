Και φέτος, το 2025, ο Δήμος Τρικκαίων οργανώνει το χιλιοτραγουδισμένο και διάσημο Τρικαλινό Παζάρι, οργανώνοντας εκδηλώσεις με συναυλίες ανάλογες με το ύφος του παζαριού.

Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και ήδη ξεκίνησε η προετοιμασία των παραγκών για να υποδεχθούν τους εμπόρους και τους ιδιοκτήτες ψησταριών και χαλβάδων.

Το Παζάρι και φέτος θα διεξαχθεί το διάστημα 14 – 20 Σεπτεμβρίου 2025, στον καθιερωμένο χώρο, στις Καρυές.

Τα παιχνίδια για τα παιδιά θα είναι ψυχαγωγικά (π.χ. ποδοσφαιράκια, μπασκέτες, μετρητές δύναμης κ.α.) ενώ έμφαση δίνεται στη διασκέδαση. Συγκεκριμένα, για 4 ημέρες θα δοθούν συναυλίες με καλλιτέχνες που ανεβάζουν το κέφι και παρουσιάζουν πρόγραμμα παραδοσιακό και λαϊκό.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι το ακόλουθο:

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου: Κωνσταντίνα Τούνη

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου: Μαρία Καλαμπόκα

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Χατζής τραγούδι, Νεκτάριος Παπαγεωργίου κλαρίνο

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου: Ειρήνη Καραβασίλη, Μπάμπης Αντωνίου, Μιχάλης Ταμπούκας. Σολίστ Αχιλλέα Τσιακμάκης.

Ο χώρος των συναυλιών θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον χώρο των πωλήσεων σουβλακιών, μαζί με τα ψυχαγωγικά παιχνίδια.

