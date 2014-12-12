Τελική ευθεία για το Τρικαλινό Παζάρι – Συναυλίες και ψυχαγωγικά παιχνίδια
Τρίκαλα | 08 Σεπ 2025, 18:49
Και φέτος, το 2025, ο Δήμος Τρικκαίων οργανώνει το χιλιοτραγουδισμένο και διάσημο Τρικαλινό Παζάρι, οργανώνοντας εκδηλώσεις με συναυλίες ανάλογες με το ύφος του παζαριού.
Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και ήδη ξεκίνησε η προετοιμασία των παραγκών για να υποδεχθούν τους εμπόρους και τους ιδιοκτήτες ψησταριών και χαλβάδων.
Το Παζάρι και φέτος θα διεξαχθεί το διάστημα 14 – 20 Σεπτεμβρίου 2025, στον καθιερωμένο χώρο, στις Καρυές.
Τα παιχνίδια για τα παιδιά θα είναι ψυχαγωγικά (π.χ. ποδοσφαιράκια, μπασκέτες, μετρητές δύναμης κ.α.) ενώ έμφαση δίνεται στη διασκέδαση. Συγκεκριμένα, για 4 ημέρες θα δοθούν συναυλίες με καλλιτέχνες που ανεβάζουν το κέφι και παρουσιάζουν πρόγραμμα παραδοσιακό και λαϊκό.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι το ακόλουθο:
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου: Κωνσταντίνα Τούνη
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου: Μαρία Καλαμπόκα
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Χατζής τραγούδι, Νεκτάριος Παπαγεωργίου κλαρίνο
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου: Ειρήνη Καραβασίλη, Μπάμπης Αντωνίου, Μιχάλης Ταμπούκας. Σολίστ Αχιλλέα Τσιακμάκης.
Ο χώρος των συναυλιών θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον χώρο των πωλήσεων σουβλακιών, μαζί με τα ψυχαγωγικά παιχνίδια.
