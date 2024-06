Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο συμφωνούμε (σχεδόν) όλοι, είναι πως μεγαλώνοντας - με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, γινόμαστε πιο σοφοί. Και η αλήθεια είναι, ότι οι μελέτες έχουν δείξει πως με το πέρασμα του χρόνου, κάθε άτομο γίνεται πιο στοχαστικό, περισσότερο ώριμο συναισθηματικά και προσγειωμένο. Όμως, γινόμαστε όντως πιο σοφοί κι αν ναι, πώς ακριβώς μπορούμε να το «μετρήσουμε»;

Σε ένα άρθρο της στο Psychology Today, η Τζούλι Έρικσον, κλινική ψυχολόγος, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και συγγραφέας του βιβλίου «The Aging Well Workbook for Anxiety and Depression», επιχειρεί να δώσει τις απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Εκτός από τις θεωρίες που αφορούν στη σοφία και στη μέτρησή της, η κλινική ψυχολόγος εστιάζει στα εμπειρικά δεδομένα. Και η ίδια, καταλήγει στο εξής: με βάση τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να οριστεί η σοφία, προκύπτει μια πιο περίπλοκη και διαφοροποιημένη εικόνα όταν εξετάζουμε πώς αλλάζει η σοφία καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν. Υπάρχουν στοιχεία που βελτιώνονται, στοιχεία που παραμένουν σταθερά και στοιχεία που φθίνουν.