Κυρίως γιατί μέσα από την επιθυμία για σεξουαλική επαφή, αναπτύσσεται η σεξουαλική ζωή των δύο συντρόφων, τόσο κατά την περίοδο της γνωριμίας τους, όσο και στην μετέπειτα κοινή πορεία τους.

Επίσης όταν κάνουμε σεξ απελευθερώνονται ορμόνες όπως η κορτιζόλη, η αδρεναλίνη και η επινεφρίνη, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του άγχους, ενώ παράλληλα εκκρίνεται η οξυτοκίνη η οποία μας κρατά πιο ήρεμους, ο εγκέφαλός μας απελευθερώνει ενδορφίνες με αποτέλεσμα να μειώνετε η νευρικότητα και το αίσθημα της κατάθλιψης.

Ωστόσο στην πορεία μίας μακροχρόνιας σχέσης αυτή η επιθυμία για διάφορους λόγους μπορεί να μειωθεί με αποτέλεσμα να μην είμαστε τόσο αποδοτικοί. Η ψυχοθεραπεύτρια και σεξολόγος Miranda Christophers, ιδρύτρια της συμβουλευτικής υπηρεσίας The Therapy Yard με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, μοιράζεται τα έξι σημάδια που δείχνουν ότι η αποδοτικότητά έχει μειωθεί και εξηγεί τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε πιο ευχάριστες εμπειρίες σε αυτό το κομμάτι.

«Οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι αποδοτικοί στο σεξ — χαλαροί και αφοσιωμένοι — εάν αισθάνονται ότι τους κρίνουν ή νιώθουν συναισθηματικά ανασφαλείς», εξήγησε αρχικά η ψυχοθεραπεύτρια Miranda Christophers.

Σας λείπει η αυτοπεποίθηση

«Όταν δεν έχεις αυτοπεποίθηση για το σώμα σου, δεν νιώθεις ελεύθερος να είσαι ανοιχτός ή αυθόρμητος, επομένως ανταποκρίνεσαι λιγότερο», εξηγεί η Christophers. «Αν θέλετε να κάνετε σεξ στο σκοτάδι ή κάτω από τα σκεπάσματα κάντε το, καθώς αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε σε αυτό που σας αρέσει και σε αυτό που αισθάνεστε καλά».

Ακόμη η ίδια αναφέρει πως θα πρέπει να δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα. «Βάλτε μουσική ή κεριά προκειμένου να αλλάξετε τη διάθεσή σας».

Σας αποσπάται εύκολα η προσοχή

«Για να κάνεις καλό σεξ πρέπει να είσαι συνδεδεμένος: να ''χάνεις'' τον εαυτό σου από την ευχαρίστησή του, ούτε καν να σκέφτεσαι την επόμενη κίνησή σου, σαν να χορεύεις μαζί», αναφέρει η ψυχοθεραπεύτρια. «Εξασκείστε την ενσυνειδητότητα, εκπαιδεύστε τον εγκέφαλό σας να επικεντρώνεται στο παρόν ώστε να αποκτήσετε αυτή τη νοοτροπία στην κρεβατοκάμαρα».

Ντρέπεσαι να μιλήσεις για το σεξ με τον σύντροφό σου - Κακή επικοινωνία

Η Vanessa Marin, συγγραφέας του βιβλίου του 2023 «Sex Talks: The Five Conversations That Will Transform Your Love Life», συνιστά να ξεκινήσετε τη συζήτηση με ένα κομπλιμέντο. Θα μπορούσε να είναι κάτι απλό όπως: «Φαίνεσαι ωραία σήμερα» ή «Τα μάτια σου είναι πραγματικά όμορφα». Μπορείτε επίσης να προσφέρετε κάποιου είδους κομπλιμέντο για την οικειότητα που νιώθετε, όπως: «μου αρέσει πολύ ο χρόνος που περνάμε μαζί».

Η ψυχοθεραπεύτρια σημείωσε επίσης ότι είναι σημαντικό και οι δύο σύντροφοι να αντιλαμβάνονται σχετικά γρήγορα τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις στο σεξ καθώς με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται και αλλάζουν. Η καλή επικοινωνία δένει το ζευγάρι επομένως βοηθά και στον σεξουαλικό τομέα.

Δεν αλλάζετε τη ρουτίνα

Μια πορτογαλική μελέτη που δημοσιεύτηκε πέρυσι στο Journal of Sexual Medicine διαπίστωσε ότι οι άνδρες τείνουν να αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικής πλήξης σε μακροχρόνιες σχέσεις σε σύγκριση με τις γυναίκες. Για αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε το σεξ, να μην το αφήνετε να έρθει τυχαία, να δοκιμάζετε νέες συνήθειες ώστε να ανακαλύψετε εκ νέου τι σας αρέσει.

Ο σύντροφός σας απλώς δεν ασχολείται

«Η συγκατάθεση σημαίνει ότι και οι δύο σύντροφοι θέλουν το σεξ εξίσου. Αλλά υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα επίπεδα επιθυμίας ποικίλλουν», λέει η Christophers. «Αν προτιμάτε το πρωινό σεξ και ο σύντροφός σας προτιμά το βράδυ, πρέπει να μιλήσετε για αυτό και να βρείτε κάτι που να λειτουργεί και για τους δύο».

Άγχος επίδοσης

Το άγχος της σεξουαλικής απόδοσης επηρεάζει το 9% έως 25% των ανδρών (συμβάλλοντας στην πρόωρη εκσπερμάτιση) και το 6% έως 16% των γυναικών (αναστέλλοντας τη σεξουαλική επιθυμία), σύμφωνα με μια μελέτη του 2019. Η Christophers συμβουλεύει να απομακρύνετε την πίεση εστιάζοντας στις δικές σας σωματικές αισθήσεις, αντί μόνο στην απόλαυση του συντρόφου σας.

