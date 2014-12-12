Μια ακόμη μεγάλη αθλητική γιορτή ετοιμάζονται να υποδεχθούν τα Τρίκαλα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025. Ο τελευταίος αγώνας της σειράς RunGreece για το 2025, θα πραγματοποιηθεί για δρομείς όλων των ηλικιών, αναδεικνύοντας τον αθλητικό χαρακτήρα της πόλης και συνολικά την περιοχή.

Τα Τρίκαλα αποτελούν πλέον σταθερή επιλογή της διοργάνωσης, που για το 2025 ξεκίνησαν από το Ηράκλειο συνεχίστηκαν σε Σπάρτη, Σύρο, Πειραιά, Αλεξανδρούπολη με τελευταίο σταθμό τα Τρίκαλα. Η διοργάνωση υλοποιείται από τον ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Τρικκαίων, με την υποστήριξη μεγάλων χορηγών.

Για τη διοργάνωση παραχωρήθηκε σχετική συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο Μουσείο Τσιτσάνη.

Δημήτρης Χαχάμης

Ο τρικαλινός Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κ. Δημήτρης Χαχάμης, προλόγισε τη συνέντευξη ευχαριστώντας όλους τους φορείς και τους πάνω από 500 ανθρώπους μαζί με τους εθελοντές, που θα εργαστούν για τον αγώνα.

Χρύσα Ντιντή

«Εκτός από τον αθλητικό της χαρακτήρα, η διοργάνωση αυτή είναι πολύ σημαντική και για τον τουριστικό της χαρακτήρα αλλά και την πολιτιστική μας κληρονομιά», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και συνέχισε αναφερόμενης τη δυνατότητα που δίνεται και σε άτομα με αναπηρία να μετάσχουν.

«Καλούμε μέσω και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα που είναι θιασώτης του αθλητισμού στηρίζοντας όλες τις διοργανώσεις, όσο το δυνατόν περισσότερους αθλητές και αθλήτριες αλλά και τους πολίτες να λάβουν μέρος στο Run Greece που έχει γίνει θεσμός για την πόλη μας». Ευχαρίστησε, επίσης, όσους και όσες ασχολούνται με το οργανωτικό τμήμα, επισημαίνοντας τη συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων και τον ΣΕΓΑΣ.

Μιχάλης Λάππας

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας, αφού μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου Τρικκαίων και προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Νίκου Σακκά για κάθε επιτυχία στον αγώνα αυτό, επισήμανε πως ο αγώνας «είναι συγκερασμός δυνάμεων, καθώς όλη η κοινωνία, οργανώνει έναν αγώνα για την κοινωνία. Όλοι οι φορείς δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα και να στείλουμε όλοι μας τα μηνύματα του αθλητισμού και του πολιτισμού».

«Τα Τρίκαλα έχουν μια ιδιαίτερη παράδοση στον αθλητισμό και τον πολιτισμό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά» τόνισε ο κ. Λάππας, που ευχαρίστησε τον ΣΕΓΑΣ για την επιλογή των Τρικάλων να είναι στο χάρτη των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά και την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την συνεργασία.

Ιάκωβος Πετσούλας

Ο πρόεδρος της επιτροπής αγώνων δρόμου και βουνού του ΣΕΓΑΣ κ. Ιάκωβος Πετσούλας, αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς της τιρκαλινής προέδρου του ΣΕΓΑΣ, κ. Σοφίας Σακοράφα και του ΔΣ, «που δείχνει έμπρακτα πόση βαρύτητα δείχνει για αυτήν την αθλητομάνα πόλη με την μεγάλη ιστορία της», αναφέρθηκε στη 15χρονη ιστορία του θεσμού, που είναι «μαζικός, γεμίζουν οι πόλεις με χαμόγελα, με αθλητές», με συμμετοχές από την παιδική ηλικία μέχρι ηλικιωμένους. Αναφέρθηκε στην ένταξη του Family Run «με το οποίο μπορούν οικογένειες να τρέξουν μαζί» και του βάδην, με το οποίο παρέες ολόκληρες μπορούν να συμμετέχουν με το περπάτημα. Είναι σημαντικό να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας», τόνισε.

Ο κ. Πετσούλας είπε επίσης ότι δίνεται και ένας «πράσινος» χαρακτήρας στη διοργάνωση, με τη μη χρήση πλαστικών και με τις αθλητικές εμφανίσεις και τον αθλητικό εξοπλισμό να προέρχεται από ανακυκλώσιμα υλικά.

Παρουσίες

Τις ευχές τους για την επιτυχία του Run Greece στα Τρίκαλα, έδωσαν από την πλευρά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων η κ. Φωτεινή Παπαχαρίση, από την εθελοντική ομάδα ACT4V-ΕΝ ΔΡΑΣΗ κ. Άννα Μπέλτσιου, ο κ. Στέφανος Μπέης ως πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τρικάλων, ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Χρήστος Τρικάλης, ο καθηγητής ΤΕΦΑΑ και προπονητής κ. Δημήτρης Σούλας και ο κ. Ηλίας Κορώνας τεχνικός σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας.

Παραβρέθηκαν επίσης, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης κ. Θανάσης Ξάφος, οι κ. Παρασκευή Μιχολίτση (πρόεδρος των κριτών στίβου), Σοφία Αυγέρη (αντιπρόεδρος των κριτών στίβου), ο κ. Κώστας Χατζής (προϊστάμενος του τμήματος Αθλητισμού της ΠΕ Τρικάλων).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρων και 10 χιλιομέτρων, καθώς και παιδικούς αγώνες και αγώνες «Family Run» για οικογένειες.

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ιστοσελίδα https://www.run-greece.gr/c/trikala-22

1. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10 ΧΛΜ.

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

• ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9:00

• ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

2. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5 ΧΛΜ. ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

• ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10:45

• ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

3. FAMILY RUN

(Α’, Β’ και Γ’ Τάξης Δημοτικού & ενήλικες συνοδοί)

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

• ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 12:00

• ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΟΔ. ΟΘΩΝΟΣ(πλατεία Ρήγα Φεραίου)

• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

4. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ

(Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού)

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

• ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10:30

• ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΟΔ. ΟΘΩΝΟΣ (πλατεία Ρήγα Φεραίου)

• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

