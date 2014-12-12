Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Φθινοπώριασε επιτέλους. Ποτιστική βροχούλα έπεσε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλία, δρόσισαν και τα σπίτια που ήταν σάουνες από την κατακράτηση των καλοκαιρινών θερμοκρασιών... # Η "Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας" της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποίησε έλεγχο στο κέντρο αποκατάστασης Animus που ανήκει στον Αχιλλέα Νταβέλη, ιδιοκτήτη, ως γνωστόν, και της ΠΑΕ ΑΕΛ. Άγνωστο τι περιλαμβάνει το σχετικό πόρισμα, ωστόσο η σφοδρή αντίδραση Νταβέλη, από τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει (formedia tv, www.politeia-thessalon.gr), κατά του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, δείχνει ότι ο έλεγχος ...δεν άρεσε. Πηγές από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρουν ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι επιβεβλημένοι έλεγχοι του είδους σε τοπικά κέντρα αποκατάστασης και ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Τι σημαίνει αυτό; Οι γνωρίζοντες λένε ότι οι εξελίξεις είναι μπροστά μας και περιλαμβάνουν εκπλήξεις... $ Με διαφωνίες και εντάσεις συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή καταθέτει ο Λαρισαίος, πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Κουρδής. @ Ούτε λέξη από την προηγούμενη δημοτική αρχή Λάρισας και τον τέως δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη, για την περίφημη σύμβαση της ΔΕΥΑΛ για τα ψηφιακά υδρόμετρα (ύψους 6,5 εκ ευρώ), όταν μάλιστα υπάρχουν δημοσιεύματα ότι το συγκεκριμένο έργο, όπως και άλλα, ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για σύμβαση που υπογράφτηκε μετά την ήττα του Καλογιάννη στις δημοτικές εκλογές του 2023, δηλαδή στο μεσοδιάστημα, λίγο πριν αναλάβει καθήκοντα η νυν δημοτική αρχή. Μάλιστα ο Μαμάκος και οι δικοί του άφηναν τότε βαριά υπονοούμενα για έργα όπως αυτό, τα οποία η "Συμπαράταξη Λαρισαίων" έτρεχε να υπογράψει λίγο πριν εγκαταλείψει το δημαρχιακό μέγαρο... & "Δεν είστε καν χριστιανός ούτε πατριώτης, να πάτε σε ιερέα να εξομολογηθείτε...", είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή απευθυνόμενος στον Δημήτρη Νατσιό. Ο αρχηγός της Νίκης απάντησε αποκαλώντας τον υπουργό "ειδωλολάτρη και νεοπαγανιστή...". Ο Άδωνις είπε θα τον μηνύσει. Είναι από τις δίκες που δεν θέλεις να χάσεις... % Τώρα έχουμε και πνιγμό ....ντρόουν. Το αερόχημα χάθηκε στα νερά του Πηνειού στη διάρκεια των εργασιών για την αναστήλωση της γέφυρας των Τεμπών. Από λάθος χειρισμό χτύπησε σε δένδρο και βυθίστηκε μαζί με το φωτογραφικό υλικό που είχε συλλέξει...

Σε υπερδιπλασιασμό οδεύουν οι φυλακίσεις το 2025 για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Συνολικά, λόγω και των αυστηρών διατάξεων, στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται ήδη 145 κατάδικοι και 18 υπόδικοι για θέματα οδικής ασφάλειας. Το ίδιο χρονικό διάστημα το 2024 στα σωφρονιστικά καταστήματα βρίσκονταν 57 κατάδικοι και 13 υπόδικοι, δηλαδή συνολικά 70 φυλακισμένοι για αδικήματα σχετιζόμενα με την ασφάλεια στους δρόμους. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των φυλακίσεων για επικίνδυνους οδηγούς, ενώ τελικά φαίνεται ότι σχεδόν κάθε δύο ημέρες ένας από αυτούς οδηγείται στη φυλακή...