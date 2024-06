Τελείωσαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις πριν και μετά τα εγκαίνια του μουσείου Τσιτσάνη, που επάξια φέρει το όνομα ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες μουσικούς δημιουργούς.

Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους συντελεστές της επιτυχίας, παλαιότερους και νεότερους, εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μου κάνει εντούτοις εντύπωση το γεγονός ότι στο κτήριο του πρώην διοικητηρίου των φυλακών, με τη γιγάντια προσωπογραφία του Τσιτσάνη, στην πλευρά προς την εκκλησία υπάρχει μία ταμπέλα που μας ενημερώνει ότι το δρομάκι μεταξύ του εν λόγω κτηρίου και του Αγίου Κωνσταντίνου ονομάζεται … Blossom Street !!

Έμαθα μόλις πρόσφατα ότι το ευφάνταστο Blossom Street που φιγουράρει στο πρώην διοικητήριο είναι απομεινάρι εκδηλώσεων που κάποτε γίνονταν στο συγκεκριμένο χώρο.

Επειδή, όμως η εν λόγω ονομασία ενδεχομένως να συνιστά κακοποίηση μνημείου (Άγγλος αρχαιολόγος και φανατικός φιλέλληνας που την είδε χαμογέλασε με νόημα), παρακαλώ θερμά τους υπεύθυνους να αντικαταστήσουν το Blossom Street με κάτι πιο κατάλληλο για την περίσταση. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άλλες ευκαιρίες για να αναδειχθούν οι γνώσεις μας στην αγγλική γλώσσα, όπως, για παράδειγμα, το “Trikala Street-Food Festival”, το μανάβικο που λειτουργεί “since 2004”, ή το κούρεμα ... “by Mitsaras”!

Μιας όμως και αναφέρθηκα στη γλώσσα που όλοι μιλούσαμε στα χωριά μας, όπου παραγγέλναμε τραχανά με άπταιστη οξφορδιανή προφορά, θα μου επιτρέψετε να επανέλθω (είχα και παλαιότερα ενοχλήσει για το ίδιο θέμα) στην μάλλον γελοία μετονομασία (μέρους έστω) του λόφου του Προφήτη Ηλία σε Forest park !

Από καθαρή διαστροφή αναζήτησα στο επίσημο λεξικό της αγγλικής γλώσσας την επεξήγηση των όρων Forest και Forest park. Λοιπόν, “Forest is a large area of land that is thickly covered with trees higher than 5 meters”, και “Forest park is an area of forest that has been made into a park for the public to enjoy via marked paths and special areas for camping” (δεν προχωρώ σε μετάφραση, γιατί ίσως δεν χρειάζεται στη γλωσσομαθή πόλη μας).

Επειδή τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει στην περίπτωση του λόφου του Προφήτη Ηλία, αναρωτιέμαι ποιος ο λόγος της μετονομασίας του σε Forest park, που ωστόσο με τίποτα ΔΕΝ είναι Forest park. Τι ακριβώς είχαν κατά νουν οι εμπνευστές του; Τον μπαρμπα-Ντούλα από τα Κουτσομύλια, ή τους χιλιάδες αλλοδαπούς που καθημερινά συνωστίζονται για να το επισκεφτούν, ακόμα και τώρα που είναι ερμητικά κλειστό;

Το «Πάρκο Προφήτη Ηλία» γιατί μας πειράζει; Ας μη ξεχνάμε άλλωστε ότι ο όρος «προφήτης» είναι ευρέως γνωστός στο εξωτερικό (prophet), και ότι όλα τα γράμματα που τον συνθέτουν είναι απολύτως γνωστά σε κάθε ευρωπαίο (και όχι μόνο) που έχει τελειώσει το αντίστοιχο γυμνάσιο.

Γιάννης Κουτεντάκης

Ομότιμος Καθηγητής Εργοφυσιολογίας