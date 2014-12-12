Η τουριστική προβολή του Δήμου Πύλης ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που έγινε στο Δημαρχείο Πύλης.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Μαράβας ανέφερε ότι "σας κάλεσα εδώ σήμερα με σκοπό να οργανώσουμε την καλύτερη δυνατή τουριστική προβολή του Δήμου Πύλης και να ανεβάσουμε τον Δήμο ως αναφορά την επισκεψιμότητα", προσθέτοντας ότι πρέπει να δοθεί βάση στην έναρξη της λειτουργίας του «Μύλου των Ξωτικών».

Η κ. Φωτάκη ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι ο Δήμος Πύλης ετοιμάζει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Πύλης.

Έγιναν προτάσεις από όλους τους φορείς για την ανάδειξη και προβολή του τουριστικού κομματιού του Δήμου Πύλης.

Η σύσκεψη έγινε παρουσία του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα του Αντιδημάρχου Παιδείας και Τουρισμού κ. Κων/νου Πλαστήρα, της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτισμού κ. Βασιλικής Παλλαντζά, της Αν. Προϊσταμένης Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού-Οικονομικής-Ανάπτυξης κ. Έφης Φωτάκη, του Προέδρου του Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου (Ξένιος Ζεύς), κ. Παναγιώτης Σακελλάρης μέλη του Συλλόγου, ο Εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελματιών Οδικού Άξονα Τρικάλων Άρτας κ. Νίκος Ζαμπάκας, η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύλης κ. Μαριλένα Γκρέκου και η Περιβαλλοντολόγος κ. Ελένη Μακρυγιάννη.