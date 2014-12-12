Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση για τους διευθυντές και τις προϊσταμένες των σχολείων του νομού.

Στόχος της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 στο κτήριο «Παπαστεριάδη», ήταν η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας και προγραμματισμού

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Χρήστος Τρικάλης, μαζί με τους συνεργάτες του, έδωσαν έμφαση στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

Τα καθήκοντα των διευθυντών

Η κατάρτιση των εσωτερικών κανονισμών

Θέματα προσωπικών δεδομένων και πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα

Ο προγραμματισμός των σχολικών προγραμμάτων

Η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Θέματα αδειών, το σύστημα myschool και η ενημέρωση των ιστοσελίδων των σχολείων

Εισηγήσεις από στελέχη της Διεύθυνσης και Συμβούλους Εκπαίδευσης

Εισηγήσεις επί των αρμοδιοτήτων τους πραγματοποίησαν οι προϊστάμενοι των πέντε τμημάτων της Διεύθυνσης: κ.κ. Παρασκευή Νικολάου, Γεώργιος Ευθυμίου, Ευάγγελος Φλούλης, Παντελής Τζώτζης και Χρυσούλα Τσαγγάρη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης:

- Ο κ. Βασίλειος Κωτούλας, Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης

- Η κα Δήμητρα Παπανδρέου, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

- Η κα Ευανθία Κοτρώτσιου, αναπληρώτρια Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης

Ευχές για μια δημιουργική χρονιά

Στο τέλος της συνάντησης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Χρήστος Τρικάλης, ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, χωρίς προβλήματα.