Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρικάλων
Τρίκαλα | 29 Αυγ 2025, 17:48
Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει πως συνεχίζονται τα έργα συντήρησης στις πισίνες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
Για τον λόγο αυτόν παρατείνεται η μη λειτουργία του Κολυμβητηρίου.
Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία επανέναρξης λειτουργίας του Κολυμβητηρίου.
Από το γραφείο Τύπου
