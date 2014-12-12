Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει πως συνεχίζονται τα έργα συντήρησης στις πισίνες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Για τον λόγο αυτόν παρατείνεται η μη λειτουργία του Κολυμβητηρίου.

Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία επανέναρξης λειτουργίας του Κολυμβητηρίου.

Από το γραφείο Τύπου