Συνεχίζει ο Δήμος Τρικκαίων τις εργασίες για αποκατάσταση των γεφυρών στα Τρίκαλα.

Πλέον, σειρά έχει η γέφυρα στον Αγιο Κωνσταντίνο, που θα κατασκευαστεί από την αρχή, καθώς ο Daniel άφησε το αποτύπωμά του και ο Δήμος Τρικκαίων έχει τοποθετήσει πινακίδες για μη χρήση της.

Ο Δήμος Τρικκαίων, διά της Τεχνικής Υπηρεσία, αξιοποίησε το υπάρχον πρόγραμμα αναμόρφωσης των γεφυρών της πόλης και ξεκίνησε η προεργασία.

Πλέον τοποθετήθηκαν τα σωληνωτά, για να διευρυνθεί ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν τα βασικά μηχανήματα κατασκευής της γέφυρας.

Ακολουθούν, η αποξήλωση, πασσαλόπηξη και η κατασκευή της νέας γέφυρας. Πρόκειται για παρόμοια τακτική με αυτή που ακολουθήθηκε στη γέφυρα Μαρούγγαινας, όπου ήδη γίνονται οι σχετικές εργασίες.

Aπό το γραφείο Τύπου